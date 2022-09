Voorlopig onduidelijk of gevonden menselijke resten van Sumanta Bansi zijn: "Verder onderzoek nodig"

Het is nog niet duidelijk of de menselijke resten die gisteren zijn gevonden in Hoorn van Sumanta Bansi zijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie zojuist. De resten zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht, maar er kon nog geen uitsluitsel gegeven worden.

Er zal extra onderzoek gedaan worden op de locatie waar de resten gisteren zijn gevonden. Hierbij worden ook duikers ingezet. Naar verwachting komt er binnen enkele dagen duidelijkheid. De zaak kwam in een stroomversnelling doordat verdachte Manodj B. op aandringen van zijn nieuwe advocaat, Theo Hiddema, openheid van zaken heeft gegeven over wat er precies gebeurd is en wat hij met het lichaam heeft gedaan. B. werd afgelopen zomer veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op Sumanta, maar heeft altijd ontkend er iets mee te maken te hebben. Het lichaam van Sumanta was al vier jaar spoorloos. Verhoor B. zou tijdens een verhoor gisterochtend meer prijs hebben gegeven. Meteen daarna zijn verschillende rechercheurs naar de rand van het bedrijventerrein in Hoorn gegaan om te zoeken. De afgelopen jaren werd er al gezocht in natuurgebied De Hulk en bij het Robbenoordbos, vlakbij de Afsluitdijk. Dat was zonder resultaat. Dit bericht wordt later aangevuld