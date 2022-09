Nabestaanden Sumanta in spanning na mogelijke doorbraak: "We zijn erg emotioneel"

Er lijkt een doorbraak te zijn in de al vier jaar durende vermissingszaak van de Hoornse studente nadat verdachte Manodj B. - die afgelopen zomer tot vijftien jaar cel werd veroordeeld - vanmorgen plots meer losliet over waar hij het lichaam van Sumanta gedumpt zou hebben.

De familie hoopt na al die jaren vooral op duidelijkheid. Sumanta's moeder Sharmila deed afgelopen zomer in de rechtbank al een zeer emotionele oproep aan verdachte Manodj B. en smeekte hem om eindelijk eens te gaan praten over wat hij met haar dochter gedaan heeft.

De ouders van Sumanta zijn erg emotioneel over de nieuwe ontwikkelingen. Ze vertellen in spanning de ontwikkelingen in het onderzoek af te wachten.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

