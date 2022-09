Terugkijken: Onze verslaggever praat je bij over de doorbraak in de zoektocht naar Sumanta Bansi

Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn menselijk resten aangetroffen die mogelijk van Sumanta Bansi zijn. Manodj B., de man die veroordeeld is voor het ombrengen van Sumanta, zou op aandringen van zijn advocaat de plek hebben aangewezen. NH Nieuws-verslaggever Maarten Edelenbosch is op de locatie en praat je bij.