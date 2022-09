"Het idee dat we over haar hebben gelopen, is bizar": ongeloof bij mogelijke vindplaats Sumanta

De medewerkers van het bouwopleidingscentrum Crescendo raken er niet over uitgepraat. Gisteren werden er menselijke resten gevonden naast hun bedrijf, op de plek waar ze normaal hun groenafval dumpen. Vermoedelijk gaat het om de al sinds 2018 vermiste Sumanta. "Het idee dat we over haar heen hebben gelopen, dat is te bizar voor woorden."

De ochtend na de mogelijke doorbraak in de zoektocht naar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi is het weer rustig op de Neutronweg in Hoorn. De afzethekken op bedrijventerrein Hoorn 80 zijn verwijderd en de vindplek is weer openbaar terrein. Bij Crescendo is de dag ervoor uiteraard hét gesprek tijdens de koffiepauze.

Bijna niets doet nog herinneren aan de situatie van amper een dag geleden. Geen politieauto's, geen speurhonden, geen mensen in witte pakken en geen afzetlinten. Slechts een stel vergeten handschoenen van een rechercheur herinneren aan de surrealistische situatie die hier gistermiddag plaatsvond. En een stuk omgeploegde grond dicht bij een hek, de vermoedelijke vindplaats. tekst loopt door onder de foto

De vindplek op Hoorn 80 is weer vrijgegeven - NH Media / Michiel Baas

Af en toe komt er een auto aanrijden, waarschijnlijk uit interesse. Bloemen liggen er niet. "Wellicht worden die neergelegd op het moment dat bekend wordt dat het inderdaad om Sumanta gaat", vermoedt Anouk Peerdeman. Peerdeman is werkzaam als administratief medewerker bij het opleidingscentrum. Een dag na de gebeurtenissen voor hun bedrijf is het het gesprek van de dag. Onder het genot van een kop koffie wordt de bizarre werkdag nog eens nabesproken.

'Verdachte wilde niet herkend worden' Van dichtbij zagen ze gisteren alles aan zich voorbij flitsen. "Er kwam ineens veel politie en we zagen pistolen. Dan schrik je wel even. We dachten eerst aan een inval", zegt haar collega Camiel De Decker. Onze verslaggever was gisteren bij de vindplaats aanwezig, in de onderstaande video praat hij je bij over de stand van zaken. Tekst loopt door

Mogelijke doorbraak in vermissingszaak Sumanta Bansi: onze verslaggever praat je bij - NH Nieuws

"Het trok natuurlijk de aandacht van veel collega's. Even later kwamen advocaat Theo Hiddema en de verdachte aan, in een busje. Die laatste wilde eerst niet uitstappen, omdat hij niet herkend wilde worden. Dus werden er snel twee andere busjes voorgezet. Nadat hij de plek had aangewezen, kwamen er nog veel meer agenten en rechercheurs en werd de boel afgesloten. Aan het einde van de werkdag zijn we maar gewoon naar huis gegaan." Trammelant Op het moment van de verdwijning van Sumanta - februari 2018 - stond het pand aan de Neutronweg leeg. "Wij zijn hier pas in september 2018 begonnen met het bedrijf. Toen was dat meisje al een tijd vermist. Daarvoor stond het een paar jaar leeg, net als het gebouw hier tegenover. In het begin was dit best een onrustige plek, veel trammelant in de avonduren. Dealen en zo. Nadat we camera's hebben geplaatst en er ook 's avonds licht brandt, is dat een stuk minder."

Quote "We dumpen daar vaak gras, bladeren en takken" Medewerker opleidingscentrum

De plek waar Sumanta hoogstwaarschijnlijk is gevonden, is een bekende voor de medewerkers van het opleidingscentrum. "We dumpen daar vaak gras, bladeren en takken. Dan komt de gemeente het ophalen", zegt De Decker. Ook worden er regelmatig honden uitgelaten. Bizar Peerdeman: "Laatst werd er een nestje met zes konijntjes gedumpt, precies op dat stuk. Dus wij nog met collega's op knieën om die beestjes te vangen. Het idee dat we over haar heen hebben gelopen, dat is te bizar voor woorden." De zaak Sumanta werd regelmatig besproken aan de koffietafel, zegt Anouk Peerdeman. "Als er weer een gebied werd uitgekamd, zeiden we tegen elkaar: 'ik hoop zo dat ze haar vinden'. Toch ben ik ergens blij voor de ouders, als het om Sumanta gaat. Hopelijk vinden ze dan eindelijk wat rust."