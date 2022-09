Bestuur Amsterdam BIJ1 stapt op en spreekt van racisme binnen de partij en fraude op ledenlijst

Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1 heeft besloten om zijn taken definitief neer te leggen. Dat laat BIJ1 weten in een mail aan de leden van de partij. Volgens het bestuur is er racisme binnen de partij, zat het niet goed met de landelijke partijleiding en was er sprake van fraude op de ledenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur wijst erop dat ze fout zaten om zich niet uit te spreken op 'cruciale momenten'. "Wij betreuren het enorm dat wij niet hebben opgetreden toen bleek dat de kans aanzienlijk was dat er gefraudeerd was tijdens de ledenvergadering die de lijst voor de gemeenteraad vaststelde", schrijft het bestuur. "Hierdoor sprong Nilab Ahmadi van plek 13 naar plek 3. We wilden de campagne niet negatief beïnvloeden dus kozen we ervoor niet te handelen. Achteraf gezien was dit fout."

Daarnaast ligt het Amsterdamse bestuur in de clinch met de partijleiding. "Zij hebben niet adequaat opgetreden en tegelijkertijd hebben zij op ondemocratische wijze geprobeerd om lokale besluitvormingsprocessen te beïnvloeden", zo staat in de mail. "Zo heeft de partijleiding Dinah Bons willen voorschuiven als fractievoorzitter, terwijl zij nog niet eens officieel beëdigd was als raadslid." Vrijdag leek Carla Kabamba nog de voorzitter te worden van de Amsterdamse fractie, maar dat wordt door de partijleiding als niet gewenst gezien. Dat terwijl 'tijdens de maandenlange afwezigheid van Jazie Veldhuyzen zijn taken werden waargenomen door Kabamba' aldus het bestuur. Volgens hen heeft zij hier ook nooit erkenning voor gekregen. De vorige fractievoorzitter, Jazie Veldhuyzen, zit momenteel ziek thuis. Racisme binnen de partij Het bestuur van BIJ1 spreekt zich ook uit over 'anti-zwart racisme en misogynoir (haat jegens zwarte vrouwen, red.) gedrag' dat in alle lagen van de partij aanwezig zou zijn. Het vertrek van Quinsy Gario en Jursica Mill en de 'structurele ondermijning van het Amsterdams bestuur door Jazie Veldhuyzen', stelt het bestuur als twee voorbeelden hiervan. "Zwart leiderschap wordt niet erkend, niet gewaardeerd en wordt veelal tegengewerkt", zo schrijft het bestuur. "Deze voorbeelden laten zien dat de strijd die BIJ1 tegen racisme levert op dit moment meer gefocust is op het bestrijden ervan in de buitenwereld. We beseffen ons nog onvoldoende dat er sprake is van anti-zwart racisme en afrofobie binnen de partij." "Als dit zo doorgaat, dan valt BIJ1 echt uitéén", zo besluit het bestuur de mail.