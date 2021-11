BIJ1 wil huidige Dodenherdenking niet meer in Amsterdam: "In de basis racistisch en onvolledig"

Een opvallende passage in het concept-verkiezingsprogramma van BIJ1. Voor de Nationale Herdenking op 4 mei op De Dam in Amsterdam is volgens de programmacommissie van de partij in de huidige vorm geen plek meer.

Frank Buis

"De 4 - 5 mei herdenking is in de basis racistisch en onvolledig", staat in het concept-programma waarover de BIJ1-leden dus nog een laatste stem moeten krijgen. "Daders worden teveel gecentreerd en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor Nederlands oorlogsgeweld en medeplichtigheid aan internationale terreur: Nog steeds worden Indonesische, Surinaamse, Koreaanse, Iraakse etc. slachtoffers van Nederlanders (of door Nederland ondersteund) oorlogsgeweld niet herdacht."



Ook zou er te weinig aandacht zijn voor "legendarische verzetshelden" uit de voormalige koloniën zoals Anton de Kom en Djajeng Pratomo. "Zolang dit het geval blijft, biedt Amsterdam geen plek aan deze herdenking", aldus de concept-versie.



De passage kwam naar buiten via een tweet van journalist Chris Aalberts die over het concept-programma beschikt, maar dat verder niet openbaar is voor niet-leden.

BIJ1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen zegt in een reactie dat hij de bewuste passage ook wat "scherp geformuleerd" vindt. "Dit lijkt er voor sommige mensen misschien op dat wij de Nationale Herdenking niet in Amsterdam willen, maar dat is niet zo." Wel moet de herdenking volgens Veldhuyzen anders: "De herdenking moet inclusiever. Als er solidariteit is met alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarom gaat het op De Dam dan nooit over de vier miljoen Indonesische slachtoffers die om het leven kwamen door de Japanse bezetter?"

Quote "Ik vind dit ook een beetje scherp geformuleerd" bij1-fractievoorzitter jazie veldhuyzen

Volgens de beoogd lijsttrekker is wat en wie we herdenken op 4 mei altijd aan verandering onderhevig geweest. Toch vonden overlevenden en nabestaanden van de Holocaust een verdere 'verwatering' van de herdenking in het verleden al een ongelukkig idee, laat staan op de manier waarop het nu in dit concept-programma is terecht gekomen.



Veldhuyzen: "Dat moment zouden we nooit van mensen willen afpakken, daarover bestaat bij mij geen twijfel. Solidariteit met alle slachtoffers mag nooit ten koste gaan van andere slachtoffers."



Volgende maand stemmen de BIJ1-leden in Amsterdam over het programma waarmee zij de verkiezingen ingaan.