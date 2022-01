BIJ1 doet niet mee met verkiezingen Haarlem: "Te weinig kennis over de stad"

BIJ1 vindt dat ze nog niet genoeg kennis hebben over de stad en de inwoners. Daarom heeft de politieke partij zich teruggetrokken voor de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wel vindt de partij dat ze ‘hard nodig’ zijn in de stad.

In juli 2021 maakte BIJ1 tijdens het landelijke partijcongres bekend dat Haarlem één van de acht gemeenten was waar ze mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nu blijkt het er nog te vroeg voor te zijn. “Wij weten nog te weinig over de politieke kwesties, problemen en inwoners van de stad”, aldus Brecht van der Meulen, communicatiemanager bij Haarlem BIJ1. “Het voelt nog niet goed om nu mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.”

Van der Meulen wil dat Bij1 Haarlem de komende jaren nog actiever wordt op sociaal mediakanalen in Haarlem. “We hebben vooral een jong publiek dat toe is aan veranderingen op het gebied van onderwijs, de klimaatcrisis en gelijkwaardigheid. Haarlem heeft ons hard nodig.”

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

De partij heeft vier jaar de tijd om zich klaar te stomen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2026. “De komende jaren werken we verder aan de verbinding met Haarlemmers en Haarlemse organisaties. We zullen ook woon- en klimaatdemonstraties blijven organiseren”, aldus Van der Meulen.

BIJ1 is niet de eerste partij die zich terugtrekt, afgelopen oktober maakte nieuwkomer Volt bekend zich terug te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. Dit vanwege een tekort aan vrouwelijke kandidaten.