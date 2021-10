Te weinig vrouwelijke kandidaten: Volt doet tóch niet mee in Haarlem en Alkmaar

De nieuwe politieke partij Volt heeft grote moeite om geschikte kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De partij wil evenveel mannen als vrouwen op de kieslijst hebben staan, maar dat blijkt niet mogelijk. Daarom trekt de 'Europese' partij zich nu terug uit Haarlem en Alkmaar.

In een verklaring laat de partij weten dat er geen 'stevige en diverse kieslijst' opgesteld kan worden in de twee steden. "We hadden al snel een aantal aanmeldingen van uitstekend gekwalificeerde leden, maar helaas niet genoeg om te voldoen aan de eisen die we zelf vooraf hadden opgesteld", aldus de Kennemerlander 'teamlead' Henriëtte van der Kwast. Volgens Anne Strolenberg, projectleider voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Volt, wordt daarmee een tekort aan vrouwelijke kandidaten bedoeld. "We hebben een stuk meer mannen binnen Volt, maar we hebben ook veel vrouwen. We willen hen stimuleren om ook mee te doen." Oproep kreeg geen respons Dat de partij moeite heeft met het vinden van kandidaten, wordt pijnlijk duidelijk op Facebook. Een oproep voor nieuwe kandidaten uit begin september heeft geen enkele 'vind ik leuk' gekregen en is ook door niemand niet gedeeld.

Al toen werd duidelijk dat Volt in de maag zat met te veel mannelijke kandidaten. "Omdat we meer aanmeldingen van mannen dan van vrouwen en non-binaire personen krijgen, doen we bij dezen nog een extra oproep aan alle Volt-vrouwen en non-binaire personen: meld je aan", valt er te lezen. De partij gaat nu eerst op zoek naar meer geschikte en diverse kandidaten voor de verkiezingen ná de gemeenteraadsverkiezingen. "We zijn er nog maar net. En er komen nog meer verkiezingen", zegt Van der Kwast. "In de afgelopen maanden is door een team vrijwilligers hard gewerkt aan een beleidsvisie voor Haarlem en de regio. Alle leden konden daaraan bijdragen. Deze visie vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomst, en de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2023."

Amsterdam De partij zal volgend jaar ieder geval wel meedoen in Amsterdam, zoals de partij twee weken geleden al bekend maakte. Partijleden moeten nog wel stemmen wie daar de lijsttrekker wordt. In welke gemeenten in Noord-Holland Volt nog meer verkiesbaar zal zijn, is nog niet bekend. Volgens Strolenberg zal daar volgende week een beslissing over worden genomen.