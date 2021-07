BIJ1 doet mee aan komende gemeenteraadsverkiezingen Haarlem

Politieke partij BIJ1 doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem in maart 2022. Tijdens het landelijk partijcongres afgelopen weekend werd Haarlem als één van de acht gemeentes gepresenteerd waar BIJ1 mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

"We zijn een vrij nieuwe partij maar snel gegroeid in het aantal leden", zegt Julian Raouf, penningmeester van de Haarlemse afdeling van BIj1. "We hebben onze kernboodschap neergelegd bij het landelijk bestuur en naar aanleiding van ons snelle manier van schakelen mogen we beginnen met het oprichten van een lokaal partijprogramma."

BIJ1 wil zich in Haarlem hard maken voor radicale gelijkwaardigheid en diversiteit. "Dat is natuurlijk hartstikke breed", aldus Raouf. "Het gaat over de economie, wonen, werk en inkomen." Hij benadrukt dat de partij direct met de bewoners in gesprek wil gaan. "Dat is vernieuwend ten opzichte van de partijen die al in gemeenteraad zitten. Normaal wordt een probleem aangekaart doordat er een motie wordt ingediend. Wij willen de wijken in, luisteren naar de geluiden uit de stad en die geluiden versterken in de gemeenteraad."

Tijdens de landelijke verkiezingen van maart dit jaar stemde 1,1 procent van de Haarlemmers op BIJ1.

Onrust

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar kreeg de partij van Sylvana Simons één zetel. Begin juli was er onrust in de partij omdat zestien leden een aanklacht hadden ingediend tegen partijprominent Quinsy Gario. De kunstenaar en activist werd uit de partij gezet vanwege ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’ tegenover partijmedewerkers.

Naast de gemeente Haarlem gaat BIJ1 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 ook meedoen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Delft, Arnhem en Nijmegen.