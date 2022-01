Voluptueuze vrouwen op openbare wc naast kerk zorgen voor vragen aan wethouder

De gemeente Haarlem heeft de hulp ingeroepen van Ed Toilet, een openbare wc die normaal op kermissen te vinden is. Qua versiering past-ie daar wellicht ook beter, maar vanwege het sluiten van de horeca zette de gemeente de mobiele wc-unit dit keer neer naast de Grote of Sint Bavokerk. En daar is niet iedereen even blij mee.