Geen vluggertjes meer aan de Gedempte Raamgracht, 'kinky appartement' te koop

HAARLEM - 'The Sin Suite' noemt kunstenares Willemijn de Lint haar appartement aan de Gedempte Raamgracht in Haarlem. Aan de buitenkant is er weinig opvallends aan te zien, maar binnen heeft ze jarenlang gewerkt aan één groot 'sexy kunstwerk met een knipoog'. Ze verhuurde de ruimte aan verliefde stelletjes, maar daar komt nu een einde aan. Het staat te koop, voor drie ton.

'Spannend, uitzonderlijk, ook wel het meest sexy en kunstzinnige appartement van Haarlem.' De makelaar die het huis op Funda moest beschrijven, komt bijna woorden te kort. De Haarlemse Willemijn de Lint kocht de vierenveertig vierkante meter in januari 2016. Ze werkte er maandenlang om er, met behulp van goede vrienden, uiteindelijk een kunstzinnig liefdesnest van te maken. Mét liefde vóór de liefde. Als tegenreactie op de degelijke stijl van de meeste hotelkamers. Saaie hotelkamers "Als je je vriendje wilt verrassen, dan kom je over het algemeen in een saaie hotelkamer terecht met grijze kussens. Of bij een rustieke boerderij met uitzicht op koeien. Ik vond dat het een stuk leuker en spannender kon. Je moet er wat kunnen beleven", vertelt ze zittend op het bed. "Het is een driepersoonsbed. Ik heb alles voor drie personen ingericht, dat leek me wel grappig. Dat is toch wat iedereen stiekem wil." Willemijn de Lint laat NH Nieuws haar kunstzinnige en sexy appartement zien

NH Nieuws

Ze verhuurde het appartement, in Popart-stijl, aanvankelijk per nacht. Maar dat mocht niet meer, ze had daar niet de juiste papieren voor. Toen bedacht ze om het alleen overdag te verhuren. Voor stelletjes die even snel de liefde willen bedrijven. "Mensen waren wel bang dat het bijvoorbeeld door loverboys of andere enge types gebruikt zou worden. Dat was helemaal niet zo. Ze zagen er eigenlijk allemaal uit als makelaars", lacht ze. 'Opgeknapt naar huis' Maar wie waren die 'makelaars' dan? Ze gaat 'discreet' om met de privacy van haar gasten, maar kan wel een tipje van de sluier geven. "Het waren veel stellen die het stiekem kwamen doen of mensen die vanwege religieuze redenenen het thuis niet konden doen. Maar de afgelopen maanden ook veel koppels die de kinderen even zat waren. Dan namen ze een oppas, kwamen ze een paar uurtjes hierheen en gingen dan weer opgeknapt naar huis."

Willemijn de Lint

Het appartement werd de hele week verhuurd en het liep dus best goed. "Het waren allemaal hele leuke mensen en ze zagen mij ook snel als vriendin, omdat ik hun geheim deelde", vertelt Willemijn, die zelf even verderop woont. Maar nu moeten de verliefde stelletjes voorlopig toch naar een andere lokatie op zoek, want het appartement gaat in de verkoop. Mag niet meer van gemeente De gemeente heeft het 'lovehotel' van Willemijn een tijd lang gedoogd, maar wil dat ze nu de deuren sluit. Ze heeft er namelijk geen vergunning voor, omdat ze ook niet in het pand woont. "Ik had het nog wel aan kunnen vechten, maar ik ben niet zo'n regeltjesvechter. Ondanks dat ik hier elke millimeter ken en het natuurlijk jammer vind, ga ik iets nieuws beginnen. Ik ga nu een zelfde soort ruimte in mijn eigen huis maken. Dan mag het wel." Dat betekent dus dat ze alle sexy muurschilderingen, het enorme mozaiek boven het bad, de glittervloer, de keuken met zelf ontworpen keukenblad, het toilet vol spiegels en alle spannende kunstzinnige objecten die ze met haar eigen handen maakte, achter zich moet laten. "Ik hoop dat de nieuwe eigenaar het niet helemaal wit gaat rollen, maar daar heb ik niets meer over te zeggen. Het is nou eenmaal zo." De advertentie op Funda is inmiddels al duizenden keren bekeken. Wie nu denkt dat hij of zij nog snel even terecht kan aan de Gedempte Raamgracht, dat is helaas niet meer mogelijk.

Willemijn de Lint