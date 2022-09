Blog: Woning Heemskerk gesloten wegens 'flinke overlast' • Chalets vatten vlam bij camping De Duindoorn in IJmuiden

Negentig bomen verspreid over heel Heemskerk worden de komende tijd weggehaald. Onder andere vijftien zieke iepen bij de Euratomsingel zullen gekapt worden."Het gaat om oudere en daardoor hoge bomen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De iepen moeten volgens de gemeente 'helaas verwijderd worden', om het besmettingsgevaar van de schimmelziekte zoveel mogelijk tegen te gaan. Door het droge en warme weer slaat de iepziekte flink toe, zegt de gemeente.

Uiteindelijk moeten er weer evenveel bomen voor de gekapte exemplaren terugkomen in de gemeente, zegt de woordvoerder. "In Heemskerk is afgesproken dat we elke boom die we moeten weghalen, ook weer vervangen. Soms kan dat niet precies op de plek waar een boom is weggehaald, maar dan zetten we de vervangende boom ergens anders neer."

Op 20 september beginnen werkzaamheden.

Redactie