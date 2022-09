Woning Beneluxlaan Heemskerk gesloten: 'De laatste tijd is het van kwaad tot erger gegaan'

Een appartement aan de Beneluxlaan in Heemskerk is door burgemeester Sicko Heldoorn gesloten. Volgens de gemeente omdat de woning 'ernstig vervuild' was en er zo overlast is ontstaan. Een medebewoonster van het complex vertelt dat er nog veel meer is gebeurd.

Buiten bij het complex staat een grote container waar volgens de vrouw de complete inboedel van het appartement in is gegooid.

De bewoonster heeft veel verhalen over de man gehoord en ook het één en ander zelf gezien. "Hij heeft ramen ingetrapt, z’n appartement is een grote zooi en er komt een gigantische stank vanaf. Ik heb ook gehoord dat hij op mensen heeft gespuugd en hier op straat zijn broek heeft laten zakken."

Volgens de vrouw heeft het drugsgebruik van de man een grote rol gespeeld in de overlast die de buurt heeft ervaren. "In het begin gebruikte hij ook wel al wat af en toe, maar hadden we er geen last van. De laatste tijd is het van kwaad tot erger gegaan."

De vrouw die zelf ook in het appartementencomplex woont vertelt dat een Colombiaanse man daar woonde. Zijn ouders zouden het appartement lange tijd geleden hebben gekocht. "Ik woon hier nu 14 jaar en sinds ik hier kwam wonen, was hij er al."

Een woordvoerder van de gemeente vertelt aan NH Nieuws dat de kwestie inderdaad al langer speelt. "De woning is gesloten vanwege ernstige overlast. Dat speelt sinds eind vorig jaar. De woning die is gesloten was sterk vervuild. Verder kunnen we er weinig over zeggen vanwege de privacy van de bewoner. De bewoner mag er de komende drie maanden niet in. Anderen mogen de woning ook niet betreden."

De vrouw die de overlast van dichtbij heeft meegemaakt kan zich verplaatsen in de man die nu zijn huis kwijt is. "Ik vind het eigenlijk wel zielig want die jongen is verslaafd, ziek. Hij zou als je het mij vraagt geholpen moeten worden."