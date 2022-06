Nog veel onduidelijk over van ontucht verdachte Beverwijkse muziekleraar

Er is nog veel onduidelijk over de Beverwijkse muziekleraar die vorige week gearresteerd werd op verdenking van tenminste drie gevallen van ontucht met minderjarigen. De politie wil voorlopig nog niets zeggen. Uit een belronde van NH Nieuws blijkt dat het niet gaat om een docent van het Kennemer College, of bij Cultuurhuis Heemskerk, het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk of Poppodium IJmond.

Gitaren en gehandboeide man - Thomas Jak / NH Nieuws en Stock

Omdat de IJmondse muziekscene geen al te groot wereldje is, wil de politie geen enkel detail over de man bekendmaken. Niet hoe oud hij is, niet waar hij werkt en zelfs niet in welk instrument hij zijn leerlingen onderwijst. Een woordvoerder: "Alles wat ik méér vertel, is te snel herleidbaar naar de verdachte. Dus ik kan geen verder commentaar geven." Uit een ronde langs de verschillende (muziek)scholen in en rond Beverwijk blijkt dat de man daar níet werkt. Dat maakt het waarschijnlijk dat de man aan huis muziekles gaf. Hoe en in welke setting? Even schrikken was het wel, toen Frans Molenaar, gitaarleraar bij Popschool IJmond het nieuws hoorde dat er twee aangiftes en één melding van ontucht gedaan zijn tegen een Beverwijkse muziekdocent. "Bij de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en in welke setting zetten wij natuurlijk ook onze vraagtekens. Dit is vreselijk voor de slachtoffers en de betrokkenen." Dat beaamt ook Mirjam du Croo, directeur van Cultuurhuis Heemskerk. "Toch was ik niet zo bang dat het iemand van ons zou zijn. We hebben namelijk vrij strenge regels. En iedere Beverwijkse docent is hier gewoon op werk. Ook heb ik contact met het Kennemercollege en het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk, daar werkt de man ook niet." Molenaar kan hetzelfde zeggen voor Popschool IJmond. Tekst gaat verder.

Op de vraag wat Du Croo en Molenaar vinden van muziekles aan huis reageren zij terughoudend. Molenaar: "We willen niet speculeren, want het is nog niet bekend waar de man precies lesgaf. Wel mag iedereen aan huis lesgeven zonder bevoegdheid." Du Croo voegt toe: "Iedereen kan en mag zelf kiezen waar hij of zij muziekles wil krijgen." Zij zijn het met elkaar eens dat de protocollen van erkende muziekscholen dit soort incidenten onwaarschijnlijker maakt, dan bij thuislessen. "Tijdens corona vroegen mensen wel of les aan huis mogelijk was. Maar dat doen wij absoluut níet", zegt Du Croo. Eén-op-één Ze vervolgt: "Maar de lessen in ons pand zijn ook vaak één-op-één, en dus houden we ons aan strenge regels. Elk lokaal heeft grote ramen waardoor je naar binnen en naar buiten kan kijken. En de leraar en leerling zijn nooit alleen in het gebouw." Sterker nog, zegt Molenaar: "Ouders kunnen en mogen bij de Popschool te allen tijde het lokaal binnenlopen." Bovendien moeten docenten zowel bij Cultuurhuis Heemskerk als bij Popschool IJmond een VOG, een verklaring van goed gedrag kunnen laten zien voor zij überhaupt aan de slag mogen. Du Croo: "En als er toch iets gebeurt, kan iedereen een klacht indienen via de website, of vierentwintig zeven bellen met een extern vertrouwenspersoon. Ook daarom dacht ik niet dat het een docent van ons was: dan hadden we naast de aangiftes waarschijnlijk ook een of meer klachten bij ons gezien."