51 vrouwen reizen met ondertekende petitie voor vrouwenlichaam af naar minister Kuipers

Samen met 50 andere vrouwen vertrok Mirjam Kaijer vanmiddag vanuit Hoogwoud naar Den Haag. Dit om een petitie te overhandigen aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Hiermee willen ze aandacht vragen voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam en de onverklaarbare klachten waar veel vrouwen mee te maken hebben.

Mirjam Kaijer

Oud-verpleegkundige Mirjam Kaijer, die zelf 10 jaar met onverklaarde gezondheidsklachten van arts naar arts liep, schrok van het ‘niemandsland’ waar ze in belandde. Haar klachten werden door artsen afgedaan als 'het hoort bij de overgang’ en ‘fibromyalgie'. Nadat ze eindelijk een juiste diagnose had gekregen, ging ze op eigen onderzoek uit. Want pas na een jarenlange zoektocht werd er bij Miriam een goedaardige tumor op haar bijschildklier ontdekt. In 2020 werd ze geopereerd in de Verenigde Staten, waarna ze nagenoeg klachtenvrij bleef. Twee jaar later besluit Kaijer om een stichting op te richten die de verhalen van vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten bundelt. Haar stichting, Voices for Women, zet zich in om de bewustwording rondom deze problematiek te vergroten en vrouwen die daar onder lijden te steunen. Tekst gaat verder onder foto.

De vrouwen verschenen in een blauwe doktersjas om een statement te maken - Mirjam Kaijer

Zo blijkt uit haar onderzoek dat maar liefst 80 procent van de patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten vrouw is. "Genderspecifieke zorg blijkt nog ver te zoeken in Nederland, vergeleken met landen als Canada en de Verenigde Staten. Dit is zorgelijk want het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan dat van de man en te weinig kennis maakt vele slachtoffers", aldus Kaijer. Ook startte Kaijer een petitie, bestemd voor de Tweede Kamer, voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Die is inmiddels meer dan 41.000 keer ondertekend, genoeg om naar politiek Den Haag af te reizen. En dat deed ze niet alleen: Kaijer nam 50 vrouwen mee naar Den Haag. Burgemeester Gerard van den Hengel (Opmeer) kwam de groep voor vertrek nog uitzwaaien en een hart onder de riem steken. "Ze zullen een gezicht geven aan de vaak schrijnende verhalen die zijn ontstaan doordat het systeem faalt en klachten te vaak worden afgedaan als psychisch."

De petitie is overhandigd aan minister Kuipers. "Hij vond het indrukwekkend." - Mirjam Kaijer