Geen depressie maar een tumor: na 20 jaar kreeg Antoinetta juiste diagnose

Antoinetta Schutrups heeft 'haar leven terug'. Twintig jaar na haar eerste klachten kreeg ze in 2018 de juiste diagnose: geen depressie maar een prolactinoom, een tumor in de hypofyse in de hersenen. Om vrouwen te waarschuwen deed ze haar verhaal in het nieuwe boek van journaliste Mirjam Kaijer, dat vanavond gepresenteerd wordt in 't Kerkhuys in Spanbroek.

Antoinetta's klachten beginnen twintig jaar terug, vlak na de geboorte van haar oudste dochter. "Toen begon mijn zoektocht. Ik had hoofdpijn, vemoeidheid en ik had een kort lontje, zo kende ik mijzelf helemaal niet en dacht dat het met de geboorte te maken had. Ook kwam ik steeds meer aan, terwijl mijn eetpatroon niet veranderde."

Naarmate de jaren verstreken verergerden de klachten. "Ook werd ik nooit meer ongesteld en steeds kreeg ik te horen van de huisarts dat ik overbelast was en het rustiger aan moest doen." Tot ze op een dag in de trein naar haar werk zit. "Toen deden mijn benen zo pijn, dat ik er niet meer op kon staan. En opnieuw kreeg ik te horen dat ik overspannen zou zijn. Dat was in 2010, dat was echt mijn dieptepunt. Ik wist toen niet meer hoe ik overeind moest blijven." Vanuit de huisarts werd ze doorverwezen naar de GGZ. "Ook daar kreeg ik opnieuw de stempel van een depressie". Het keerpunt komt als ze bij de huisarts aanklopt met een blaasontsteking. "Toen hij zij dat ook mijn blaasontsteking een psychische oorzaak had, ben ik naar een andere huisarts gegaan en die nam mij serieus."

Ook dan duurt het nog een tijd voordat er een MRI-scan volgt. Daaruit blijkt dat Antoinetta een prolactinoom heeft, en die haar klachten door de jaren heen heeft veroorzaakt. "Ik ben nog nooit zo blij geweest met een diagnose als toen. Alles viel op zijn plaats. Ik kreeg medicijnen, ik werd slanker, maakte promotie op mijn werk en kon weer studeren." 'Ik ben weer gelukkig" Begin dit jaar zou ze geopereerd worden. Maar na een laatste onderzoek bleek dat de goedaardige tumor door een gewijzigde hormoonhuishouding langzaam aan het verdwijnen is. "Ik probeer te weigeren dat ik die twintig jaar als verloren zie, want ik ben nu enorm aan het genieten. Voorheen kon ik ook nooit genieten, daar zat een blokkade op. Nu voel ik mij weer gelukkig en is het niet meer uitzichtloos." Om andere vrouwen te behoeden en een luisterend oor te zijn, werkt ze nu zelf als adviseur bij de GGZ. "En in die drie jaar tijd heb ik al twee mensen ontmoet die onterecht in de psychiatrie zitten. En ik vraag mij af of dat er niet meer zijn. " Boek onverklaarbare klachten bij vrouwen Ze wil dan ook dat er meer bekendheid komt voor vrouwen die rondlopen met onverklaarbare klachten. Via social media kwam ze op de oproep van journaliste Mirjam Kaijer uit, waarna ze meewerkte aan het nieuwe boek 'Ik ben geen man', dat vanavond gepresenteerd wordt in 't Kerkhuys in Spanbroek. In het boek doen vrouwen hun verhaal , dat onderbouwd wordt door artsen, waarom ze zolang zonder juiste diagnose door het leven zijn gegaan. Antoinetta: "Ik kijk erg uit naar de presentatie. Het is voor mij een soort cirkel die af is."