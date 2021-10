Vrouwen jarenlang in ongewisse door 'onverklaarbare klachten': "Meer onderzoek nodig"

Er is dringend meer onderzoek nodig naar het vrouwenlichaam en de onverklaarbare klachten waar vrouwen mee te maken hebben. Dat concludeert journaliste en oud-verpleegkundige Mirjam Kaijer. In 't Kerkhuys in Spanbroek presenteerde zij gisteravond haar nieuwe boek 'Ik ben geen man', waarin verschillende ervaringsdeskundigen hun verhaal doen.

Zo duurde de zoektocht van Antoinetta Schutrups 20 jaar, voordat zij de juiste diagnose kreeg. Steeds weer werd zij van allerlei stempels voorzien, waarvan gezegd werd dat de oorzaak psychisch was.

Volgens de schrijfster is er nog een wereld te winnen als het gaat om erkenning en onderzoek naar het vrouwelijke lichaam. Vrouwen worden vaak door (hormonale) redenen verkeerd gediagnosticeerd wat tot jarenlange onwetendheid, of zelfs geen diagnose, leidt. Nadat Mirjam zelf ziek was geweest, begon haar onderzoek naar de verhalen van lotgenoten. Kaijer: "Ik heb jaren klachten gehad, veel spierpijn. Met name klachten die bij de overgang paste. Er werd van alles geroepen en uiteindelijk kwam ik erachter dat ik een goedaardige tumor op de bijschildklier had met een kwaadaardige uitwerking. Ik ben vorig jaar geopereerd in Amerika en voel mij weer goed. Dus ik vond het hoog tijd, om voor alle vrouwen in Nederland een lans te breken." Hormonen De vrouwen die zij sprak voor haar boek, hadden veelal hormonaal gerelateerde klachten. "Er zijn heel veel aandoeningen die met name bij vrouwen voorkomen. Bij auto-immuunziektes is 75 procent vrouw, en zo hebben vrouwen ook twee keer zo vaak een depressie als mannen." Dat Mirjam nu de noodklok luidt dat er meer onderzoek moet komen naar vrouwen, is zij niet de enige in. "Al jaren stellen artsen dat het nodig is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar medicatie, die grotendeels altijd op mannen wordt uitgeprobeerd. En stereotypering: als een vrouw naar de huisarts gaat wordt het sneller op de psyche gegooid dan bij de man, daar is recent nog onderzoek naar gedaan."

Quote "Man - vrouw verschillen worden vaak niet goed genoeg erkend in de zorg" Bart Fauser, vrouwenarts

Bart Fauser, vrouwenarts en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, onderschrijft het probleem. "De vrouwenzorg in Nederland is nog steeds een onontwikkeld gebied. Je zou kunnen zeggen dat Nederland daarin achterloopt." De oorzaak voert volgens Fauser terug naar het ontstaan van de gezondheidszorg. Fauser: "Die is ontwikkeld door mannen en voor mannen. Vrouwen worden eigenlijk nog steeds behandeld als 'kleine mannetjes', terwijl we weten dat de hormoonsituatie veel invloed heeft op het hele lichaam. Zoals het brein, het hart, en de leverfunctie, eigenlijk op alle organen. Overal is duidelijk dat er man-vrouw verschillen zijn, en die worden vaak nog niet goed erkend in de zorg." Petitie Om meer erkenning en aandacht te vragen voor het probleem lanceert Mirjam naast haar boek een petitie waarmee ze naar de Tweede Kamer wil. "Ik heb 40 duizend handtekeningen nodig en hoop die steun ook te vinden." Daarnaast roept zij vrouwen op zich te melden om hun verhaal te doen. "Ik ben er zelf echt van geschrokken hoeveel mensen een soortgelijk verhaal hebben meegemaakt of in hun omgeving. De petitie moet zorgen voor erkenning, meer onderzoek naar het vrouwenlichaam en dat er uiteindelijk speciale centra komen waar vrouwen terecht kunnen met hormonaal gerelateerde klachten."