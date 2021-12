Onderzoek naar gezondheidsklachten vrouwen 'heeft enorme vlucht genomen'

Meer onderzoek naar (hormoongerelateerde) gezondheidsklachten bij vrouwen en de oprichting van specialistische centra. Dat is het doel van de petitie die journalist en oud-verpleegkundige Mirjam Kaijer tweeënhalve week geleden lanceerde, nadat zij een boek schreef over onverklaarbare klachten bij vrouwen. Binnen één dag was de petitie ruim 2.700 keer ondertekend en inmiddels staat de teller boven de 23.000. "De petitie heeft een enorme vlucht genomen."

NH Nieuws / Chantal Bos

"Ik kom niet meer aan mijn eigen werk toe", erkent initiatiefnemer Mirjam Kaijer aan NH Nieuws/WEEFF. "Sinds de petitie gestart is, heb ik zo'n 600 persoonlijke brieven ontvangen van vrouwen die hun verhaal doen over gezondheidsklachten. Ook op de lopende enquête krijgen we heel veel reacties en daardoor kunnen we langzamerhand een beeld schetsen van de problematiek."

Quote "Stereotypering past totaal niet bij deze eeuw" Mirjam Kaijer, initiatiefnemer

In haar uitgebrachte boek komen diverse verhalen van ervaringsdeskundigen aan bod, die onderbouwd worden door artsen. Na zelf jarenlang klachten te hebben gehad, werd het volgens Kaijer tijd om 'een lans te breken voor al die vrouwen die hetzelfde meemaken'. Uit gesprekken met artsen en ervaringsdeskundigen, concludeert ze dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar het vrouwenlichaam, waardoor veel hormoongerelateerde klachten niet worden herkend. Bekijk hieronder de boekpresentatie van Kaijer terug. Tekst gaat verder onder video:

Vrouwen jarenlang in ongewisse door 'onverklaarbare klachten' - NH Nieuws

Quote "Het is schokkend om te lezen welke verhalen ik allemaal binnenkrijg van vrouwen" MIRJAM KAIJER, INITIATIEFNEMER

"Het is schokkend om te lezen welke verhalen ik allemaal binnenkrijg van vrouwen", vervolgt Kaijer. Aanstaande vrijdag verwacht ze een goed beeld te kunnen schetsen van de binnengekomen brieven, maar een rode draad ziet ze al. "Als ik zo tussen de regels doorlees, worden veel zaken niet serieus genomen. Deze stereotypering past totaal niet bij deze eeuw en het is ook nog is geheel onterecht als je bedenkt dat veel te weinig onderzoek naar is gedaan." Aandacht De initiatiefneemster is blij met de verkregen aandacht die ze dankzij haar boek, petitie en enquête ontving. "Heb onder andere al aangeschoven bij Jinek en ook bij het talkshowprogramma van Humberto. Het ontgaat de mensen dus niet dat dit een belangrijk onderwerp is en dat geeft mij goede energie om door te gaan." Volgens Kaijer verdient ieder verhaal van vrouwen – jong tot oud – een podium. Door de verhalen te bundelen, wil ze die uiteindelijk overhandigen aan de Tweede Kamer. Wel zijn daar 40 duizend handtekeningen voor nodig. In gesprek Ergens in december gaat Kaijer enkele vrouwen uitnodigen, die een persoonlijke brief naar haar hebben gestuurd. "Ik wil graag de brieven gezamelijk met ze doornemen. Aan de hand daarvan gaan we dan op zoek naar de rode draad van het verhaal. Wat springt er het meeste uit? Wat moet beter?" Door deze vragen te beantwoorden met de vrouwen verwacht Kaijer een verdiepende analyse en scherpere inzichten te verkrijgen.