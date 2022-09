Ruime overwinning Ajax op sc Heerenveen, focus kan weer op Champions League

Mohammed Kudus had wederom een belangrijk aandeel in de zege van Ajax op sc Heerenveen. De Ghanees maakte twee goals en besliste daarmee snel na rust de wedstrijd: 5-0. Daardoor kon het vizier al snel op Liverpool, dat komende dinsdag de tegenstander is.

Net als in de groepswedstrijd tegen Rangers FC koos Alfred Schreuder voor Mohammed Kudus in de spits. Brian Brobbey begon daardoor vanaf de bank, net als Steven Berghuis omdat Davy Klaassen begon. Ajax schoot uit de startblokken en na vier minuten lag de bal al in het net. Kudus speelde Dusan Tadic aan en die vond met een wippertje Klaassen, die de bal in het doel kopte: 1-0. De Amsterdammers zaten binnen het kwartier op rozen. Tadic passte uit een ingestudeerde vrije trap naar Kenneth Taylor en hij schoot snoeihard raak: 2-0.

De thuisploeg bleef hierna aandringen, maar het waren de Friezen die steeds beter in de wedstrijd kwamen. Zo ontstond er een hachelijk moment voor het doel, maar kon Edson Álvarez ingrijpen. Heerenveen bleef gevaarlijk, want na een slechte pass van Kudus waren ze er razendsnel uit. Ajax had geluk dat Alex Timossi Andersson faalde oog in oog met Remko Pasveer. De bezoekers kregen hierna nog twee kleine kansjes, maar Ajax overleefde deze fase.

