Ajax-directeur Van der Sar tekent bij tot 2025

Ajax en Edwin van der Sar blijven langer aan elkaar verbonden. In november moet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) beslissen of de verlenging officieel wordt. De nieuwe verbintenis zal lopen tot de zomer van 2025.

Na zijn actieve voetballoopbaan ging de oud-doelman van onder meer Fulham, Juventus en Manchester in november 2012 als directeur marketing aan de slag bij de huidige landskampioen. Exact vier jaar later werd hij benoemd tot algemeen directeur en leidde hij met technisch directeur Marc Overmars de club weer richting de Europese top.

"Die reis is nog niet afgelopen en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren"

Ondanks dat hij al tien jaar bij de club in functie is, vertelt Van der Sar dat er nog altijd nieuwe doelen te halen. "Vanaf 2024 verandert de opzet van de Europese toernooien en wij willen jaarlijks meedoen aan de veranderde Champions League. Die reis is nog niet afgelopen en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren.", aldus Van der Sar.

