Edwin van der Sar nieuw bestuurslid Johan Cruyff Foundation

Dit jaar bestaat de Johan Cruyff Foundation 25 jaar en zou Johan Cruijff 75 jaar zijn geworden. De stichting steunt en ontwikkelt wereldwijd sport- en spelprojecten waarbij de focus ligt op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

Niels Meijer, algemeen directeur van de Cruyff Foundation is vereerd met de aanwinst in zijn bestuur. ”Edwin heeft ervaring en een sterk netwerk in de sport. Zijn kennis, internationale allure én persoonlijkheid maken hem een geweldige persoon om erbij te hebben.” Ook zal zijn ervaring met zijn eigen stichting, de Edwin van der Sar Foundation, goed van pas komen.

Bestuurslid

Van der Sar: "Johan Cruijff heeft veel voor mij betekend. Ik zette me als ambassadeur al af en toe in voor zijn Foundation, met name met sportactiviteiten voor gehandicapten, waarmee we met Ajax ook nauw betrokken zijn. Ik vind het bijzonder om vanaf nu als bestuurslid iets terug te kunnen doen en vanuit deze nieuwe rol mee te kunnen helpen zijn gedachtegoed voort te zetten.”

In het bestuur zitten verder Susila Cruijff, voorzitter Pim Berendsen (CFO Post NL), Carole Thate (General manager World of Johan Cruyff), Jeroen van Seeters (Directeur en aandeelhouder bij Confidant Partners), David Knibbe (CEO Nationale Nederlanden Groep), Wim Ludeke (Bestuurslid Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs) en Carolien Gehrels (European Cities Director Amsterdam/Rotterdam bij Arcadis).