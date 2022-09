HCAW met goed gevoel naar derde duel Holland Series door tweede zege

Het is HCAW opnieuw gelukt om Neptunus te verslaan in de Holland Series. De honkbalploeg uit Bussum won zaterdagmiddag met 2-0 van de Rotterdammers. Daarmee is de onderlinge stand ook 2-0 in het voordeel van de Noord-Hollanders.

Het eerste punt werd in de derde inning behaald door Julian Goins, die na een slag van Jeandro Tromp over de plaat kwam. Max Draaijer offerde zich in de volgende inning op, waardoor Phildrick Llewellyn de voorsprong kon verdubbelen: 2-0. De Bussumers hielden hierna stand, waardoor zij met een goed gevoel beginnen aan de derde wedstrijd. Die is morgen in Rotterdam.

De Holland Series is de traditionele afsluiter van het honkbalseizoen. In een best-of-seven serie wordt bepaald wie zich tot landskampioen kroont. Amsterdam Pirates is de regerend kampioen en won de laatste twee edities (2021 en 2019), maar werd in de halve finale uitgeschakeld door HCAW.