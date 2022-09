HCAW deelt eerste klap uit in Holland Series

Met 5-4 heeft HCAW enigszins verrassend op bezoek bij Neptunus gewonnen. De honkbalploeg uit Bussum is zo de Holland Series uitstekend gestart. Het slotstuk van het seizoen is een best-of-seven serie.

HCAW maakte het verschil in de vierde inning, mede dankzij een uitstekend spelende Lars Huijer op de heuvel. De Bussumers scoorden in deze inning drie punten en kwamen zo op een 5-2 voorsprong. De Rotterdammers kwam nog wel wat terug, maar HCAW hield stand.

De laatste keer dat HCAW in de Holland Series stond was in 2005. Zaterdag vindt de tweede wedstrijd in Bussum plaats. De winnaar van de best-of-seven serie mag zich landskampioen noemen.