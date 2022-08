HCAW verslaat Amsterdam en gaat voor het eerst sinds 2005 naar Holland Series

Groot feest in Bussum nadat de honkballers van HCAW zich sinds lange tijd weer hebben weten te plaatsen voor de Holland Series, de finale om het landskampioenschap. HCAW won in de best-of-five serie tegen Amsterdam Pirates vandaag de vierde wedstrijd met 3-1 en is met nog één duel niet meer in te halen door de provinciegenoot.

HCAW kwam al in de eerste slagbeurt op voorsprong nadat Victor Draijer binnen kwam dankzij een dubbele honkslag van Kevin Dirksen. In de gelijkmakende derde inning verdubbelde de ploeg van coach Danny Rombley de score. Regerend landskampioen Amsterdam bracht in de vijfde inning de score terug tot 2-1, maar een home-run van Victor Draijer in de achtste inning zorgde uiteindelijk voor de beslissing: 3-1.

Neptunus

Door de overwinning mag HCAW zich voor het eerst in achtttien jaar gaan opmaken voor de Holland Series. De laatste keer dat de Bussumers landskampioen werden was nog langer geleden, namelijk in 1998.

In de Holland Series gaat HCAW uitkomen tegen het Rotterdamse Neptunus. De best-of-seven serie om de landstitel wordt afgewerkt tussen donderdag 8 en zondag 25 september.