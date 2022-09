Eerste thuiswedstrijd nieuwkomer VNS United eindigt in onnodige nederlaag

De ploeg uit Zeeland kwam binnen twee minuten op voorsprong en kon niet lang hiervan genieten. De schade werd een minuut namelijk al tenietgedaan, door de club die sinds 2016 bestaat: 1-1. Groene Ster Vlissingen nam opnieuw de leiding, maar incasseerde weer de gelijkmaker: 2-2. De Amsterdammers stelden voor rust nog orde op zaken: 3-2.

Snel na rust trok Vlissingen de stand weer gelijk, waarna de zege werd veiliggesteld. Hierdoor blijft VNS United na twee duels zonder punten. De eerste wedstrijd werd namelijk nipt verloren van Texel’94: 5-4.

Er is maandag in de uitzending van NH Sport op tv een reportage te zien van VNS United.

Hovocubo haalt uit

In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen heeft Hovocubo overtuigend de drie punten in Zwaag gehouden. De West-Friezen versloegen Texel'94 met 6-1. Al snel in de wedstrijd brak Iliass Bouzit de ban. Oualid Tarifit, die deze week debuteerde in de voorselectie van Oranje, was met een kopbal verantwoordelijk voor de 2-0.

In de tweede helft volgden de doelpunten elkaar in een hoger tempo op. Amin Amghar was voor rust de derde doelpuntenmaker van de avond. Na rust waren Mats Velseboer en Iliass Bouzit (2 keer) verantwoordelijk voor de overige drie treffers. Tussendoor wist Texel'94 nog wel een eretreffer te maken, maar verder kwamen de eilandbewoners niet.

Met deze overwinning heeft de landskampioen nog altijd de volle buit. Over twee weken gaat Hovocubo in Apeldoorn de zegereeks proberen uit te breiden. Dan nemen zij het op tegen AGOVV.