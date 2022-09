Zaalvoetbal: Najib Taki blijft toch trainer van 't Veerhuys

De leuke spelersgroep is een belangrijke reden geweest in de keuze om te blijven bij de club. "Het zijn allemaal fijne jongens. Het is echt een groep waar muziek in zit dit seizoen."

Eindigen in de top drie

Ook de spelersgroep is erg blij dat de oefenmeester is gebleven. Aanvoerder Aram Hakopov vertelt dat de trainer en selectie een onbeschrijfelijk goede band met elkaar hebben. Club, trainer en spelers hebben ambitieuze plannen. "Misschien is het nu nog te vroeg, maar ik weet zeker dat we binnen drie seizoenen in de top drie van de competitie kunnen eindigen", aldus een gemotiveerde Hakopov.