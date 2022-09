Asielzoekers verkassen vandaag naar Bergen: "Spannend of we overlast krijgen"

Een groep van 175 asielzoekers verhuist vandaag vanuit de crisisopvang in Alkmaar naar Bergen. Daar zijn op een voormalig voetbalterrein paviljoens ingericht; hier en daar nog een beetje piepend, krakend en niet helemaal waterdicht. "Ik vind het wel een beetje spannend of we geen overlast krijgen", zegt een omwonende.

NH Nieuws

Maar eest even naar de crisisopvang zelf. Burgemeester van Bergen Lars Voskuil loopt met enige trots over de plek waar vroeger de spelers van BSV een balletje trapten. "Het gras stond hier twee weken geleden nog anderhalve meter hoog: ongelooflijk wat in zo'n korte tijd is neergezet." Gisteren kregen de pers en geïnteresseerde omwonenden een rondleiding. De paviljoens, die zijn gebouwd langs de Oudtburghweg, doen een beetje denken aan de vaccinatiestraat aan de Alkmaarse Olympiaweg. Het zijn twee witte tenten met daarin lange gangen, doucheruimtes en aan weerszijden slaapkamers met stapelbedden. "Het is jammer dat dit nodig is, maar ik ben heel blij dat we dit kunnen bieden", zegt Voskuil. Tijdens een informatieavond voor de buurt rondom de opvang kwam volgens hem nauwelijks geklaag. Bergenaren hebben hun hart open gesteld, zo beschrijft hij. Toch laat een enkeling buiten de camera van NH Nieuws weten niet per se op de groep vluchtelingen te zitten wachten. 'Heb een camera opgehangen' "Blegh", reageert één op de vraag wat ze ervan vindt. "Ze zitten er tot 1 december? Dat moet ik eerst nog maar zien." Een ander gezin heeft 'voor de zekerheid' een camera opgehangen, gericht op de voordeur. Bekijk hieronder de reportage in de crisisopvang en de Bergenaren die we daarvoor spraken. Tekst loopt daaronder door

In de paviljoens zitten tot 1 december (die datum staat volgens de burgemeester echt vast) voornamelijk 'bekende' asielzoekers, aldus directeur Krishna Taneja van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "De meesten zijn als eerst in Heiloo opgevangen in de sporthal, de afgelopen weken in de Alkmaarse wielerbaan en nu komen ze dus naar Bergen." Het gaat voornamelijk gezinnen met kinderen uit Syrië. Zij mogen wel gewoon op en af het terrein lopen en krijgen dagbesteding, georganiseerd door vrijwilligers. Ook werken er een stuk of tweehonderd betaalde krachten, 'gastvrouwen en mannen'. Omwonenden van de crisisopvang mogen langskomen, maar er is ook een speciaal e-mailadres ingericht voor vragen ([email protected]) of als iemand overlast ervaart. "Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Maar voor noodsituaties moet je altijd 112 bellen. Al gaan we er zeker niet vanuit dat dit nodig is", aldus de burgemeester. Tekst gaat verder na de foto

In elke kamer staan drie stapelbedden waar in totaal zes mensen kunnen slapen - NH/ Tom Jurriaans

"Wat mij betreft mogen ze langer blijven zitten", reageert een Bergenaar uit de buurt. "Maar ik weet wel dat er uiteindelijk woningen zouden komen en die heeft Bergen ook hard nodig." Over dat BSV-terrein: de gemeenteraad stelde op 6 juli 2021 het bestemmingsplan Park de Beeck vast. Dat zit, volgens berichtgeving van de gemeente, in de voorbereidingsfase voor bouw. De verwachting is dat de bouw in het eerste kwartaal van 2023 start.

Als vluchtelingen Nederland inkomen worden ze eerst geregistreerd, zodat de overheid weet wie hier is. Dat gebeurt in Ter Apel. Normaal zouden daar dan ook gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst plaatsvinden, om - als je daarvoor in aanmerking komt - een procedure voor asielaanvraag te starten. Maar omdat het zó druk is bij Ter Apel worden de mensen nog voor de gesprekken overgeplaatst naar crisisopvang, zoals bijvoorbeeld dus in Bergen en eerder in Heiloo en Alkmaar. Na Bergen wordt in overleg een andere plek aangewezen.