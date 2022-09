Laura weigert regenboogvlag weg te halen na klacht: "Aan de dreigbriefschrijver: liefde wint!"

Sinds Pride hebben Laura en haar huisgenoot een regenboogvlag voor het raam hangen, maar daar zijn sommige buren niet blij mee. Deze week kregen de huisgenoten een brief waarin ze werden verzocht de vlag weg te halen, anders zou deze in brand worden gestoken. "Eerst was ik bang, maar daarna kreeg ik een gevoel van protest."

"Geachte bewoners, kunt u a.u.b. de regenboogvlag weghalen, uitroepteken, uitroepteken", leest Laura voor. "Anders wordt deze weggehaald of verbrand door anderen." Het eerste gevoel van Laura was angst. "Ik weet waar mensen toe in staat zijn", vertelt ze. Ze ziet vaker agressie rondom de lhbtiq+-community, mede doordat ze in een gaybar werkt. "Het is helaas dagelijkste kost."

Het gevoel van angst slaat al snel om in boosheid. "Daarna kreeg ik een protestgevoel, van: hier moeten we iets mee doen." Laura zelf is op vakantie, dus uiteindelijk is het haar huisgenoot die met een plan komt. Als Laura thuiskomt ziet ze een groot laken voor het raam naast de Pride-vlag waar een boodschap op staat. 'Aan de schrijver van de dreigbrief: de vlag blijft, want liefde wint!'

"Dat mijn huisgenoot dat had opgehangen, vond ik supergaaf om te zien", vertelt Laura. "Zo laten we zien dat ze niet met ons kunnen sollen." Toch zijn de huisgenoten zich nog steeds bewust van de gevaren. Zo werden er vorig jaar posters van de regenboogvlag in de fik gestoken in een flat in Amsterdam West. Elders in de stad werden ruiten ingegooid van mensen die de vlag op stok hadden. "Daar hebben we het over gehad, maar we willen ons niet overgeven aan mensen die iets tegen de vlag hebben."

De reacties op de boodschap die er sinds een paar dagen bij is gehangen, zijn heel positief volgens de huisgenoten. "Mensen stoppen voor het raam om te kijken en vertellen ons dat ze blij worden van de tekst." Ook van de buren krijgen ze lieve berichten: "Een buurvrouw is naar ons toegekomen om te zeggen dat we welkom bij haar zijn om ons hart te luchten. Dat doet wel goed."

Of een bezorgde buur?

Over de vraag of de schrijver niet ook gewoon een bezorgde buur kan zijn, heeft Laura nagedacht, maar de toon van de brief zit haar niet lekker. "Dan had het echt vriendelijker gekund en is het gek dat de brief anoniem is. Diegene was van harte welkom voor een kopje koffie."

De Pride-vlag blijft volgens Laura wapperen zolang het weer het toelaat. Het laken met de reactie op de brief: "die blijft nog een week hangen. Dan weten we zeker dat de dreigbriefschrijver de boodschap ook heeft gekregen."