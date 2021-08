Amsterdam NL V Bewoners studentenflat over brandstichtingen: "Het voelt alsof je jezelf niet kunt zijn"

De brand die afgelopen vrijdag woedde in de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam heeft bij veel bewoners behoorlijk wat emotionele aangericht. Bovendien zijn verschillende studio's onbewoonbaar verklaard. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken, maar er is nog geen verdachte opgepakt.

Het lijkt een zoveelste voorbeeld van geweld richting de LHBTIQ+ gemeenschap in de buurt. Volgens bewoner Julia Zegeling is het niet de eerste keer dat er regenboogvlaggen zijn verwoest. De posters op haar deur werden al drie keer aangestoken. Eerder werd een fascistisch symbool op een deur aangetroffen. "We behoren zelf ook tot de LHBTIQ+ community en daardoor is het gewoon nog heftiger omdat het voelt alsof het daar tegen gericht is", aldus Zegeling. De brand is ontstaan op de achtste verdieping en daarvoor heeft de dader door meerdere deuren gemoeten. "Het feit dat iemand 's nachts met een aansteker bij mijn deur heeft gestaan, geeft me een erg onveilig gevoel" aldus Zegeling.

Quote "Je wil gewoon jezelf zijn in je huis en nu voelt het alsof dat niet echt kan" Andra Geurtz

Dat vindt bewoner Andra Geurtz ook. "Je wil gewoon jezelf kunnen zijn in je huis. En nu voelt het alsof dat niet kan." Bewoners van West hebben een geldinzamelingsactie gestart om gezamenlijk regenboogvlaggen te kopen en op te hangen in het stadsdeel. Daarmee willen zij de bewoners van de flat steunen. Het bedrag van de inzameling staat inmiddels op meer dan vijfduizend euro.

Laurens Buijs

Sociaalwetenschapper Laurens Buijs heeft onderzoek gedaan naar anti-homo geweld in de stad. In zijn komende onderzoek wil hij zich voornamelijk focussen op de daders. In een rapport dat deze zomer verscheen zeiden slachtoffers dat het vaak om jongeren met niet-Nederlandse achtergrond ging. "Ik wil echt goed inzoomen op deze groep", zegt Buijs. "Ik wil ze persoonlijk spreken, maar ik wil ook de gemeenschap induiken. En dat wil ik onder andere in de Indische buurt doen. Ik wil spreken met buurtwerkers, met de ouders, zeker ook met de moeders van die jongens. En ook op internet kijken in wat voor gemeenschappen ze zich bevinden. En ook binnen die communities, zijn misschien normen en waarden aan het veranderen in de huidige tijd?

Quote "Zijn normen en waarden aan het veranderen in de huidige tijd?" Laurens Buijs, sociaalwetenschapper

Een politiewoordvoerder zegt dat het onderzoek nog in volle gang is. Er zijn camerabeelden bekeken en er is met getuigen gesproken, maar er wordt nog naar meer beelden en getuigen gezocht. Veel bewoners wachten in spanning af. "We denken dat het iemand van binnen moet zijn, maar geen idee wie het kan zijn", zegt Zegeling. Het steekt de bewoners dat deze steun vanuit DUWO lijkt te ontbreken. Een woordvoerder van de studentenhuisvester meldt dat de organisatie de afgelopen dagen voornamelijk bezig is geweest met praktische zaken als het regelen van een brandwacht, beveiliging en het opvangen van bewoners. Hij roept de bewoners met emotionele klachten op zich te melden bij slachtofferhulp. Komende week gaat DUWO in gesprek met de bewoners om zo het gebouw weer een veilige en prettige woonomgeving te maken. Met de vier slachtoffers die zijn opgenomen in het ziekenhuis gaat het naar omstandigheden redelijk. Wel laat de politiewoordvoerder weten dat een van hen vandaag nog medische zorg nodig had.