Regenboogvlag verbrand in Ouderkerk aan de Amstel: "Ik hang gewoon weer een nieuwe op"

Regelmatig wappert de regenboogvlag uit Mecheliens raam. Tot afgelopen zondag. De vrolijke kleuren werden een voorbijganger blijkbaar te veel en op klaarlichte dag is de vlag in brand gestoken. "De gesmolten stukken lagen op mijn fiets", vertelt ze aan NH Nieuws. Ze laat zich niet kennen en morgen hangt ze een nieuwe, nog inclusievere, vlag op.

De man van Mechelien haalt zondag de was naar binnen als hij opeens ziet dat er wat mis is met de vlag. "Kijk nou, die hele vlag is gesmolten", zegt hij tegen Mechelien. Ze zijn erg geschrokken. "Het moet gebeurd zijn op een moment dat we even niet in de buurt waren. Overdag, dat vind ik wel erg brutaal. Waarschijnlijk stond de voordeur zelfs open."

Mechelien laat zich niet afschrikken. "Je kan hem in de fik steken, maar ik hang gewoon weer een nieuwe op." Ze heeft de nieuwe vlag al in huis, maar vandaag hangt de Nederlandse vlag, vanwege Bevrijdingsdag.

Diversiteit

Mechelien heeft de vlag opgehangen om de zichtbaarheid van de LHBTIQ+-gemeenschap in het dorp te vergroten. Eerder heeft ze positieve reacties gekregen op de vlag. "Een vriendin haar kind is transgender en hij is heel blij dat die er hangt", vertelt de 43-jarige Ouderkerkse. "Alles kan heel divers lijken, maar de diversiteit in ons dorp is ver te zoeken", zegt ze ontstemd nu de vlag is vernield.

Ze heeft ook aangifte gedaan. "Ik vind het niet zomaar iets. Het is wel een statement om een aansteker te pakken en een LHBTIQ+-vlag te smelten. Als het uit baldadigheid is, ben je ook een loser." Er wordt in de buurt wel vaker iets uit voortuinen gestolen, maar dit doet Mechelien een stuk meer. "Het is niet de tuinkabouter die uit de tuin gestolen is."