Gemeente Schagen laat uit protest tegen vernielingen regenboogvlag wapperen

Drie weken nadat officieel een regenboogpad (uit solidariteit naar de LHBTIQ+-gemeenschap, red.) bij het treinstation in Schagen was onthuld, hebben vandalen het onder handen genomen met een zilverkleurige verf. De gemeente heeft aangifte gedaan van de vernieling en laat deze week uit protest de regenboogvlag wapperen.

De gemeente Schagen is verbolgen over de vernielingen. "Ook in de omgeving zijn wegen en weg-meubilair beklad. De schade loopt in de duizenden euro's. Veel inwoners zijn boos over deze vernieling. Ook het gemeentebestuur is verontwaardigd over deze laffe daad."

"De vernieling van het regenboogpad is een laffe daad, gericht tegen onze inclusieve samenleving", zegt wethouder Joke Kruit. "Wij staan voor een samenleving waar een ieder zichzelf kan zijn en iedereen mee kan doen. Deze actie laat zien dat we hier blijkbaar nog niet zijn." Het laten wapperen van de regenboogvlag is een stil protest van de gemeente. "Zo laten wij zien dat wij in Schagen niet wijken voor deze vormen van vandalisme en vernieling."

Te verwachten

Het pad wordt zo snel mogelijk hersteld, laat de gemeente weten. Overigens kwamen de vernielingen voor mede-initiatiefnemer Merieke Bredewold niet helemaal uit de lucht vallen. "Het was min of meer te verwachten. Al bij de aanleg in september zagen we de boosheid en woede in de samenleving, jongeren liepen eroverheen en spuugden op het pad."