Weer regenboogvlag in brand gestoken: "We dachten iets goeds te doen met deze vlag"

Voor de vierde keer dit jaar is een regenboogvlag verwoest in de regio Haarlem. Dit keer gaat het om een vlag die aan de gevel van het huis van Liesbeth Roos hangt, in de Voorzorgstraat in de Leidse buurt. "Ik vind dit heel erg", zegt ze.

weer regenboogvlag vernield in leidse buurt - NH Nieuws

Het incident gebeurde afgelopen weekend. Liesbeth lag net als de rest van haar gezin te slapen, alleen de hond sloeg aan toen het gebeurde. Pas de volgende ochtend zag ze de gehavende vlag hangen. "Ik was teleurgesteld en later ook boos", vertelt ze. "Dan denk ik: 'voed je kinderen op'. Daar ga ik dan toch een beetje vanuit dat het jongeren zijn geweest." Wie er achter de actie zit is echter nog niet duidelijk. Zoveelste keer In de buurt werd afgelopen mei ook al een regenboogvlag in brand gestoken. Die vlag hing aan de gevel van het Badhuis, een ontmoetingscentrum in de Leidse buurt. Ook werden er al twee keer eerder regenboogvlaggen van gevels getrokken en meegenomen. Bij het Badhuis ontstond daarop het initiatief om voor elke verwoeste regenboogvlag er tien op te hangen in de buurt. Zo werd het al snel een vrolijke boel in de wijk.

Quote "Het zal je gebeuren dat je niet mag zijn wie je bent, of daarvoor uit mag komen" Liesbeth Roos, bewoner Leidse buurt

Tot afgelopen weekend dus, waarin er opnieuw een vlag in brand werd gestoken. De kinderen van Liesbeth zijn ook teleurgesteld. "Ik dacht dat we iets goed doen met deze vlag en dat mensen daar zo op reageren vind ik asociaal", vertelt Pleun. Ze is net als haar broer trots op de actie van de regenboogvlaggen in hun wijk en snappen niet dat mensen zoiets doen. "Ik vind het zonde dat mensen zo'n slechte opvoeding krijgen en dit soort acties ondernemen", vertelt Yke. "Er zijn mensen die zich nu minder veilig voelen hierdoor." Liesbeth is zichtbaar geraakt door wat er is gebeurd. "Ja echt, het zal je gebeuren dat je niet mag zijn wie je bent, of daarvoor uit mag komen. Dat is toch verschrikkelijk?" Ze laat de gehavende vlag voorlopig hangen en hoopt dat mensen het zien en erover na gaan denken.