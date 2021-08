Regenboogvlag bruut van gevel getrokken: “Dit gedrag is onacceptabel”

Lotte Godfroy over haar regenboogvlaggenactie in Heemstede - NH Nieuws

In aanloop naar de Pride wilde Lotte met haar zaak iets doen. “Ik was al aan het bedenken hoe ik aandacht zou kunnen besteden aan de Pride”, vertelt ze. “Toen kwam vorige week ook nog eens het verschrikkelijke nieuws van Frédérique. Dus heb ik besloten om een vlag op te hangen.”

"Wie doet zoiets?"

Na amper drie uur kreeg ze het bericht dat de vlag van de gevel was getrokken. “Ik dacht, wie doet zoiets? De volgende dag heb ik een nieuwe stok geregeld en de vlag terug gehangen. Het maakt me boos dat dit soort dingen gebeuren.”

Om er een positieve draai aan te geven, bestelde ze meer regenboogvlaggen en liet ze posters maken. “Ik heb ze uitgedeeld aan de rest van de ondernemers in de straat. Hiermee wil ik zeggen dat we dit soort gedrag niet kunnen accepteren.”

“Klein, maar belangrijk”

Jolie Minkenberg van een Italiaans restaurant is één van de ondernemers die het voorbeeld volgde. “Het is heel tof dat ze deze actie is gestart. Voor ons is het belangrijk om op welke manier dan ook ons steentje bij te kunnen dragen. Dit is iets kleins, maar heel belangrijk. We zijn blij dat de vlag hier hangt, en daar blijft hij voorlopig ook nog wel even hangen.”

Een hoop andere ondernemers reageerden volgens Lotte ook enthousiast op de oproep. “Bij veel meer winkels hangen nu vlaggen en posters. Dit is echt al een goed begin, maar ik hoop dat we het volgend jaar nog meer kunnen uitbreiden. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden.”