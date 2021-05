Steunbetuiging in Leidsebuurt na vernieling regenboogvlag: "Dit voelt heel fijn"

Overal waar je kijkt, zie je de kleuren van de regenboog dit weekend in de Haarlemse Leidsebuurt. Of het nu om vlaggen, posters of stoeptekeningen gaat. Het is een protest van buurtbewoners, als reactie op de vernieling van een regenboogvlag die buiten aan de muur van ontmoetingscentrum het Badhuis hing. De vlag werd zelfs in brand gestoken.

Mara van Limbeek, werkzaam bij ontmoetingscentrum het Badhuis, kijkt tevreden om zich heen. "Vorige week is onze vlag in brand gestoken . En daar zijn we allemaal erg van geschrokken. Dit is een hele tolerante buurt, waar iedereen welkom is, en dat willen we graag laten zien." De vlag was eerder ook al doelwit van vandalen. Dat geldt ook voor de regenboogvlag die bij voetbalclub Geel-Wit hangt, even verderop in de buurt.

Positiviteit uitstralen

Genoeg is genoeg, dachten ze in de buurt. En dus werd de vlaggen- en posteractie op touw gezet, om op een positieve manier te laten zien dat er voor respectloos gedrag geen plaats is op en rond het Leidseplein. "De Leidsebuurt is een buurt waar iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn", vertelt Mara. "Een man zei onlangs dat hij zich nog nooit zo welkom heeft gevoeld in een buurt. Als dat is wat we hier met z'n allen uitstralen, dan is dat geweldig."

Pippi, de dochter van Mara, was vorige week erg verdrietig toen ze de verbrande vlag op het plein zag liggen. Vandaag gaat het een stuk beter met haar, nu ze alle vlaggen en posters in de straten ziet. "De vlag betekent dat het leuk is dat iedereen anders is. En dat het goed is dat meisjes samen verliefd kunnen zijn en dat jongens samen verliefd kunnen zijn."