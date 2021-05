Groot vlaggenprotest in Leidsebuurt na vernielde regenboogvlaggen

Om te laten zien dat de Leidsebuurt een tolerante wijk is, gaan veel bewoners dit weekend regenboogvlaggen ophangen. O f het nou echte vlaggen zijn aan de gevel, of papieren voor het raam, ze moeten symbool staan voor een buurt waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is een protestactie, omdat er de laatste tijd meerdere regenboogvlaggen zijn vernield.

Onlangs was de regenboogvlag aan het Badhuis nog doelwit van vandalen. Omwonenden zijn erg boos over de vernielingen en laten het er niet bij zitten. Voor elke regenboogvlag die onlangs in de buurt is gesneuveld, moeten er tien terugkomen. Sindsdien hangt de wijk al vol met regenboogvlaggen en -posters, in allerlei vormen en maten.

Op social media bieden de organisatoren van de actie posters en vlaggen gratis aan aan buurtbewoners die er nog geen hebben. Deze zijn op te halen bij het Badhuis aan het Leidseplein.

Eerder maakte NH Nieuws deze video over de vernielde regenboogvlaggen: