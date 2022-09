Purmerend en Edam-Volendam openen tijdelijke noodopvang voor 450 vluchtelingen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) gaat samen met de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam tijdelijk 450 vluchtelingen opvangen. De noodopvang op het terrein van Baanstee-Noord opent vanaf begin oktober voor een periode van drie maanden. "Iemand die na zoveel ellende op de vlucht is en op zoek naar een veilige nieuwe thuishaven, hoort niet buiten te slapen", stellen burgemeester Don Bijl van Purmerend en burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam.

Het buitengebied op de grens van de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam, Baanstee-Noord, is volgens de twee gemeenten gezien de noodsituatie de meest voor de hand liggende locatie.

In de afgelopen weken heeft de regering voor extra hulp bij de Veiligheidsregio's aangeklopt. "Samen kunnen de gemeenten meer doen en de opgedane ervaringen beter benutten", is de gedachte achter de samenwerking. "Door kort en snel verlichting te bieden aan de crisissituatie kan het Rijk verder met oplossingen voor de langere termijn. Zoals het verbeteren van de doorstroming en het versnellen van procedures om flexwoningen mogelijk te maken."

Het jarenlange op- en afschalen van de opvangvlekken komt de regering nu duur te staan: de gebrekkige opvang van vluchtelingen is uitgeroepen tot een nationale crisis. In Ter Apel zijn de leefomstandigheden zo slecht, dat Artsen zonder Grenzen daar moest ingrijpen .

