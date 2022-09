Vluchtelingenboot Texel nog altijd niet vol, ondanks grote druk op vluchtelingenopvang

Waar de druk op de landelijke opvang van vluchtelingen toeneemt, zit de boot in de haven van Oudeschild nog altijd niet vol. Dat laat de gemeente desgevraagd weten aan onze mediapartner Texelse Courant . Op het schip zitten momenteel circa 120 Oekraïense vluchtelingen, waar er ruimte is voor 220 mensen.

Onder de 120 vluchtelingen bevinden zich veertig derdelanders (persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, red.). De huidige in- en uitstroom blijft vooralsnog gelijk, stelt de gemeente.

Complex

In Ter Apel is ruimtegebrek, hier is nog ruimte. Eén en één lijkt wellicht twee, maar zo simpel ligt het niet. "Het vraagstuk vluchtelingen is een complex geheel. Er speelt momenteel heel veel en er zijn diverse groepen vluchtelingen (zoals Oekraïners, asielzoekers, statushouders) te onderscheiden", schrijft de gemeente in antwoord op vragen van de Texelse Courant.

"Zo het er nu uitziet, verplicht het Rijk alle gemeenten de groep statushouders (mensen die asielprocedure hebben doorlopen en bij wet aan een gemeente zijn gekoppeld) die anders in 2023 naar de gemeente zouden komen, versneld te huisvesten. De groep die in 2022 aan Texel is toegewezen, is al gehuisvest. Het college is bezig te kijken wat de gevolgen voor Texel zijn."

Verplicht

Het opvangen van asielzoekers, mensen die nog geen procedure hebben doorlopen, wordt verplicht opgelegd op Veiligheidsregioniveau. Dat ging tot nu toe om een groep van 225 mensen. "De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeenten hebben tot nu toe aan het Rijk het goede voorbeeld gegeven en aan de (tot nu toe enigszins vrijwillige) oproep van huisvesting van 225 voldaan", aldus de gemeente Texel.