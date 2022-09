Van der Valk Purmerend stelt hotel voor jaar beschikbaar aan vluchtelingen

Het Van der Valk Purmerend in Zuidoostbeemster stelt het hotel voor een jaar beschikbaar aan vluchtelingen. Dat bleek gisteravond tijdens een door de PVV en GBP aangevraagd debat. De vergadering begon beladen, maar mondde uit in een overwegend positief debat, zo stelt Regio Purmerend .

Alle partijen waren het er over eens. Het proces rondom het aangaan van de verhuurovereenkomst tussen Van Der Valk Purmerend en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat te wensen over. De meeste partijen wilden liever eerder door het COA te zijn ingelicht over de op stapel zijnde plannen om statushouders onder te brengen in het hotel in de Beemster. Toch was er een overwegend positief geluid te horen. De meerderheid van de partijen is blij dat er kan worden bijgedragen om de druk op AZC’s en de aanmeldlocatie te verlichten.

Burgemeester Don Bijl gaf heldere tekst en uitleg over de situatie. Op sommige vragen werd er tijdens het debat nog informatie opgevraagd. Zo werd het duidelijk dat er in principe geen stapelbedden op de hotelkamers komen te staan. En dat er niet – zoals eerder leek – honderd statushouders en familieleden zullen worden opgevangen. De burgemeester sprak over een maximum van 80 personen.

Maximaal een jaar

Nu het eerste stof een beetje is neergedaald, was ook Van Der Valk vandaag bereikbaar voor extra tekst en uitleg. De eerste gasten zullen in de loop van komende week arriveren. Hoe, in welke aantallen en wanneer dat exact gebeurt is nog niet bekend bij hij hotel. Het COA coördineert dat proces.

"Het hotel heeft 40 kamers tot de beschikking. In principe zullen er maximaal twee mensen in een kamer worden geplaatst", vertelt woordvoerder Van Leeuwen aan Regio Purmerend. "Maar dat is wel een beetje relatief. Als we een moeder met meerdere kleine kinderen onderdak bieden, slapen zij natuurlijk met zijn drieën of vieren op één kamer. In dat geval wordt er bijvoorbeeld een ledikantje of een stapelbed extra op de kamer geplaatst." Een keiharde grens van 80 mensen is het dus niet. Het kunnen er een paar meer zijn, maar ook een paar minder.

"In principe hebben we met het COA afgesproken dat de mensen hier een jaar zullen blijven", vervolgt Van Leeuwen. Daarna willen we weer terug naar onze core-business. Het ontvangen van reguliere hotelgasten. Als de nood daarna nog erg hoog is, kunnen we weer overwegen wat we doen. Maar vooralsnog gaan we uit van een jaar.

Maatschappelijke taak

"Natuurlijk is er een zakelijke overeenkomst afgesloten met het COA en doen we dit niet gratis. Maar we zien het als ons maatschappelijke taak om een steentje bij te kunnen dragen. Na de corona-dip zijn onze boekingen weer bijna volledig op peil en kan het grootste deel van de kamers gewoon worden verkocht. Tientallen van onze 75 vestigingen dragen op deze manier een steentje bij. Soms door het beschikbaar stellen van een vleugel in een hotel. In sommige kleine hotels is dat niet mogelijk, zoals in de vestiging Purmerend, dan gaat het inderdaad om een heel hotel."