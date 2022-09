Langgekoesterd ornament Naarden-Vesting stapje dichterbij: het brons is gegoten

Het nieuwe ornament voor op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting wordt stapje voor stapje afgemaakt. Rond eind mei werd de wax door kunstenaar Willem Noyons en zijn team geboetseerd zodat dinsdagochtend in het Gelderse Tiel het brons gegoten kon worden.

De onderdelen die samen het ornament vormen, worden apart gegoten. Daarna worden alle onderdelen aan elkaar gelast. Het allerlaatste stapje is het patineren, zodat de kleur van het ornament matcht met de kleur van de Utrechtse Poort. "Het moet eruit zien alsof het een eenheid vormt.

Verdwenen

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het ornament op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting verdwenen. De Naardernezen Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman speelden als kind al bij en op de poort en begonnen vier jaar geleden met het inzamelen van geld om de terugkeer van het ornament te realiseren. Er is nog een klein gat in het budget van ongeveer 1.500 euro, maar dankzij garantstelling van Joop en Wim kon het ornament gewoon gemaakt worden.

Het originele plan was om tijden de Open Monumentendag het beeld te onthullen. Maar door vertraging zal dat pas een maand later gebeuren.