Extreme gasprijs drijft ook tomatentelers tot wanhoop: schappen leeg deze winter

Er zullen deze winter naar verwachting geen of heel weinig Hollandse tomaten in de winkels liggen vanwege de extreem hoge gasprijzen. Dat zeggen bedrijven die gevestigd zijn op Agriport in Middenmeer, waar veel tomaten worden geteeld, tegen NH Nieuws. "In de winter kunnen de tomaten niet of nauwelijks worden belicht."

Of het lukt om het personeel na de 'winterstop' terug te krijgen, is ook maar de vraag. "Kijk maar naar de situatie bij Schiphol", zegt Eilander.

"We werken natuurlijk wel met seizoensarbeiders, maar ook met die mensen probeer je een band op te bouwen en ook die mensen willen we graag zo lang mogelijk aan het werk houden", vertelt Bas Eilander. Maar dat is, tot zijn grote spijt, erg moeilijk als de productie komende winter maandenlang stil zal liggen.

Maar niet iedereen zit te wachten op geïmporteerde tomaten. "Er zijn ook altijd klanten die specifiek vragen om Nederlandse tomaten. Ook al is het een Nederlands bedrijf die het produceert in landen als Afrika, ze willen toch de Nederlandse tomaat", vertelt Bas Eilander, vestigingsdirecteur van Agro Care. "Die bedrijven zullen we teleur moeten stellen."

Toch wil dat niet zeggen dat er helemaal geen tomaten in de schappen zullen liggen. Tomatenkweker Agro Care in Middenmeer heeft namelijk ook een vestiging in Tunesië. Daar zullen ze nu vandaan worden gehaald. Dat zal de consument echter wel in de portemonnee voelen. Robert Kielstra: "Je begrijpt: het aanbod is minder, dus de prijs gaat omhoog."

Om die te kunnen laten groeien, is namelijk veel licht nodig. In de zomer is dat er, door de zon, vanzelf. Maar in de winter moet er normaal gesproken worden belicht. Dat kost veel energie en met de hoge gasprijzen wordt daar nu daarom van af gezien deze winter.

De hoge gasprijzen hebben op iedereen effect, dus ook op de glastuinbouw, aldus Robert Kielstra van ECW Energy, dat energie levert aan de kassen op Agriport. Door verduurzaming verbruiken de telers al veel minder gas, maar dat helpt niet genoeg. Zo lijkt het erop dat er deze winter niet of nauwelijks Hollandse tomaten in de supermarkten liggen.

Vanwege de hoge prijzen wordt er op Agriport nu al veel bespaard op de energiekosten. Toch wordt dat nog niet echt gemerkt in de productie van groenten, zegt Kielstra: "De productie gaat misschien met een paar procent omlaag, maar daartegenover bezuinigen we enorm op energie. Dus al met al bespaar je veel meer. En in feite verhuis je de productie ook meer van de winter naar de zomer."

Niet alleen nadelen

Ook paprika's en komkommers worden op Agriport verbouwd, maar alleen op de tomatenteelt heeft de hoge gasprijzen echt invloed, in die zin dat er minder wordt verbouwd. En het is weliswaar een lastige tijd, maar het heeft volgens Kielstra niet alleen maar nadelen. "De afgelopen jaren was de gasprijs zo laag. En als iets goedkoop is, verbruik je gemakkelijk. Nu komen we erachter dat we ook met veel minder energieverbruik toekunnen."

Ook Bas Eilander kan, ondanks de zware winter die hem tegemoet staat, positieve gevolgen bedenken dankzij de stijgende energieprijzen. "Ook de tuinbouw zal zich veel meer richten op energie besparen, wat we bijvoorbeeld al doen met LED", zegt Eilander. "Maar denk bijvoorbeeld ook aan overstappen op waterstof of CO2 afvangen bij een afvalverwerker die we in de kas kunnen gebruiken. Ook hier komen we wel weer uit."