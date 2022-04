Gasprijzen door het dak, de bloemensector haalt nog maar een keer de broekriem aan

Voor veel bloementelers in West-Friesland zijn het financieel lastige tijden. Oorzaken: stijgende gasprijzen en de oorlog in Oekraïne, waardoor de energietarieven tot drie keer zo hoog zijn in vergelijking met een jaar geleden. "Deze bedrijven gaan door tot het bittere einde."

Trude Buysman kent als bestuurder van LTO West-Friesland de verhalen van bedrijven met een torenhoge energierekening. "Ik begreep dat er in West-Friesland zo'n 8 bedrijven zijn die zeggen: 'We stoppen ermee'. Dat zal mede door de hoge gasprijzen komen."

Dat klinkt heftig, maar de nuance is niet ver weg. "Er zijn altijd bedrijven die stoppen, bijvoorbeeld omdat er geen opvolging is. Vaak zijn dat soort bedrijven ook al gestopt met investeren. Dan kan zo'n hoge gasprijs net de druppel zijn om er wat eerder mee te stoppen. Uit voorzorg, voordat het écht fout gaat."

Chrysanten

Eén van de telers die last heeft van de hoge gasprijs is Fred van Paassen uit Wervershoof. Samen met zijn zoon Jan teelt hij al 25 jaar op twee locaties in Andijk en Wervershoof chrysanten, een snijbloem. Hoewel de Andijker zijn hoofd koel weet te houden, heeft ook hij last van die hoge gasprijs en de situatie in Oekraïne.

Zo'n 50 procent van de jaarlijkse productie van troschrysanten die Van Paassen op zijn bedrijf kweekt, ging tot voor kort naar Oekraïne en andere landen in Oost-Europa. "Linksom of rechtsom, we gaan het voelen in onze portemonnee. Je moet diepe zakken hebben."

Drie keer zo hoog

Want de gasprijzen schieten door het dak. "Als we een jaar terugreizen in de tijd, dan is de prijs nu al drie keer zo hoog. Het was eerst een kwartje per kuub gas, nu een euro. Een grote schok."

Buysman herkent het verhaal van Van Paassen en van andere ondernemers, die – als het tegenzit – duizenden euro's meer kwijt zijn. Maar ze verwacht geen ineenstorting. "Deze bedrijven zijn gewend om de broekriem aan te halen, net zo strak zodat ze het toch weer redden. Het bedrijf is vaak al generaties in de familie, vaak op geboortegrond. Het is hun trots. Dus ze gaan door tot het bittere einde."

Naast dat de gasprijzen hoog zijn, loert er nog een ander gevaar. Want de oorlog in Oekraïne heeft de afzetmarkt behoorlijk op z'n kop gezet. Van Paassen: "De afzetmarkt voor chrysanten is verstoord. Al vinden onze bloemen altijd wel een weg. Ze komen nu op de Europese markt terecht. Maar daar is het aanbod zo hoog, dat de prijzen schommelen."