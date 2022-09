Gemakkelijke middag voor AZ tegen FC Emmen na fantastische eerste helft

Na een pass van Jordy Clasie maakte hij beheerst af. Enkele minuten later was Dani de Wit de gevierde man. Hij tikte de bal binnen na een rebound van Odgaard. Tijjani Reijnders schoot onberispelijk raak en breidde de marge nog meer uit: 3-0. Kerkez stond vlak voor rust helemaal vrij in de zestien, maar hij maaide de bal over het doel.

Odgaard meeste gevaar

Het spelbeeld veranderde weinig na de rust. AZ ging naarstig op zoek naar meer goals, onder leiding van Odgaard. Hij kreeg een gigantische kans na een voorzet van Myron van Brederode, zijn schot ging hoog over van dichtbij. Even later krulde de vervanger van Pavlidis de bal snoeihard op de lat uit een vrije trap van ver. Tussendoor creëerde Emmen een mogelijkheid via Ole Romeny na een assist van Rui Mendes. Romeny schoot hoog over.

Uit een voorzet van Kerkez, kopte Odgaard opnieuw zonder succes op het doel. Doelpuntenmaker Reijnders had niet veel later dé 4-0 op zijn schoen na een prachtige aanval via Odgaard en de Wit. Reijnders lobde de bal net naast. In de slotfase kwam de middenvelder nogmaals vrij voor de keeper, maar bleek doelman Eric Oelschlägel spelbreker. Emmen ging nog wel op zoek naar een goal, maar die kwam er niet.

Het Europese seizoen begint donderdag voor AZ op bezoek bij het Oekraïnse SK Dnipro-1 in Slowakije. Er wordt vanaf 21.00 uur afgetrapt.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Sugawara/63), Beukema, Dekker, Kerkez; Clasie, Reijnders, Clasie (P. Koopmeiners/71), D. De Wit (M. De Wit/81); Evjen, Odgaard (Barasi/71), Van Brederode (Lahdo/63)