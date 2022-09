Odgaard leidt AZ langs Emmen: "Ik ben fit en wil belangrijk zijn"

Jens Odgaard was namens AZ de beste speler in de 0-3 overwinning op FC Emmen. De Deense aanvaller was constant dreigend en bovendien verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. "Een mooie pass van Jordy Clasie, een goede aanname en goed afgerond."

De 23-jarige aanvaller kwam deze zomer over van het Italiaanse US Sassuolo en maakt de laatste wedstrijden een goede indruk. "AZ is een grote club in de competitie. We hebben veel ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen dit jaar. We zitten bovendien in de groepsfase van de Conference League. Het is mooi om deel uit te maken van dit team", aldus Odgaard over zijn nieuwe club.

Specifieke kwaliteiten

Ook zijn trainer Pascal Jansen is in zijn nopjes met de inbreng van Odgaard, die door de blessure van Vangelis Pavlidis zowel tegen NEC als tegen FC Emmen in de spits begon. "We zijn blij dat Jens fit is en dat hij zich goed begint aan te passen. Het is goede aanvaller met zijn eigen specifieke kwaliteiten heeft. Vandaag ging de afstemming heel goed", aldus Jansen over de wedstrijd van Odgaard.