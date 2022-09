Ook reddingsbrigade Zandvoort heeft handen vol aan Formule 1: "Pleisters, schaafwonden en verzwikte enkels"

De Zandvoortse reddingsbrigade houdt met zo'n 45 lifeguards een oogje in het zeil tijdens het raceweekend. Met verschillende posten staan ze paraat bij eventuele calamiteiten. Volgens lifeguard Ernst Brockmeier verloopt alles vooralsnog prima: "We hebben tot nu toe vooral klein leed gezien, hopelijk blijft dat zo".

Reddingsbrigade Zandvoort

Ernst hoopt dat hij straks kan terugkijken op een weekend waarin hij weinig hoefde te doen: "Tot nu toe is het vooral pleisters uitdelen, hier en daar een schaafwond of een verzwikte enkel behandelen. Als dat zo blijft, kunnen we terugkijken op een prachtig evenement."

Quote "Kijk naar die oranje-zee: je bent wel gek als je hier niet van kunt genieten" ernst brockmeier, reddingsbrigade zandvoort

De stranden zijn het grootste gedeelte van de tijd uitgestorven. Gisteren merkte de reddingsbrigade dat het pas rond vijf uur druk werd. Veel mensen gingen na de race nog even naar het strand voor een verkoelende duik. Ter land en ter zee Maar dat bekent niet dat de reddingsbrigade voor die tijd niets te doen heeft. "Veel mensen denken dat wij alleen op het strand en in het water actief zijn. Maar daarnaast staan we altijd paraat voor calamiteiten in en rond de duingebieden. We hebben meerdere reddingsposten, één daarvan staat pal naast de looproute richting het circuit. We zien over de dag verspreid dus heel veel mensen met een hulpvraag voor klein leed", vertelt Ernst.

De reddingsbrigade houdt een oogje in het zeil

Gisteren bleek dat lang niet iedereen zich houdt aan de officiële fietsroutes rondom het circuit. Omdat de route over het strand minder ver is, besloten meerdere mensen zich te wagen aan een zware fietstocht door het zand. Volgens Ernst zijn er geen maatregelen genomen om dat vandaag te voorkomen. "Fietsen over het strand mag volgens mij officieel niet, maar de reddingsbrigade is niet voor het uitdelen van bekeuringen. Als iemand z'n fiets wil verpesten met al dat zand, is het niet aan ons om dat te voorkomen. Van Bloemendaal tot aan Zandvoort is de reddingsbrigade op de stranden aanwezig om te helpen als het toch misgaat, verder moet iedereen zelf inschatten of ze de tocht willen maken."

Quote "Als iemand z'n fiets wil verpesten door over het strand te fietsen, houden wij ze niet tegen" ERNST BROCKMEIER, REDDINGSBRIGADE ZANDVOORT

Ondanks de drukte en hier en daar klein leed dat verholpen moet worden, geniet Ernst volop van het raceweekend. "Kijk om je heen: je bent wel gek als je hier niet van geniet! Iedereen gaat vrolijk naar het circuit en gisteren na de kwalificatie kwam iedereen er vrolijk vanaf." Hij is ook ontzettend trots op zijn dorp Zandvoort. "Ik denk dat dit mooi is voor Nederland. Wij Zandvoorters zijn nu een beetje het middelpunt van de wereld. Daar mag je als reddingsbrigade echt trots op zijn. Hopelijk gaat Max het voor ons doen vanmiddag en kan iedereen vanavond juichend en veilig naar huis."