⏪TERUGKIJKEN: Zandvoort stroomt vol met oranjemassa, klaar voor groot racefeest

Het was gisteren al een dag om niet te vergeten, maar vandaag moet dat nóg verder overtreffen: het is de dag van de grand prix op Zandvoort. Met gezellige drukte in Zandvoort zelf, mooi weer én Max Verstappen op pole position kan het vandaag alleen maar groot feest worden.

NH Nieuws is het hele weekend bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update uit Zandvoort. Kijk hier mee naar het feest in het dorp.