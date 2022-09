Officiële fietsroutes genegeerd: F1-fans fietsen over strand richting circuit

Veel mensen komen dit weekend op de fiets naar Zandvoort. Sterker nog, de organisatie heeft speciale 'Park & Bike'-locaties aangelegd, onder meer in IJmuiden. Maar vanaf daar is het een flink stuk fietsen naar Zandvoort: zo'n 22 kilometer. De snellere route via de duinen is afgesloten, dus kiezen fietsers voor de snelste (maar moeilijkste) route: het strand.

Fietsers richting circuit kiezen 'illegale' strandroute - NH Nieuws

De fietspaden die door de duinen zijn tijdens en rond de races afgesloten vanwege de veiligheid. Dat betekent dat fieters een stuk om moeten fietsen. Maar er zijn genoeg mensen die daar geen zin in hebben en kiezen voor een fietstocht over het strand. "We konden vanaf ons hotel in IJmuiden 20 kilometer om de duinen heen te fietsen, of 7 kilometer over het strand fietsen. We hebben kozen voor dat laatste, maar dit ploegen door het zand is wel erg zwaar. Het was een hele tocht, hopelijk zijn we nog op tijd voor de derde vrije training", zegt een hoorbaar hijgende strandfietser.

De laatste meters moeten lopend worden afgelegd.

Wie een fiets had gehuurd om de tocht tussen Bloemendaal aan Zee en Zandvoort af te leggen, komt bedrogen uit. Fietsen is op een groot gedeelte van de boulevard niet toegestaan. "Ik moet voor mijn werk vanaf de camping in Bloemendaal naar Zandvoort en dacht dat een elektrische fiets wel handig zou zijn. Die heb ik dus nu voor Jan met de korte achternaam gehuurd, want ik moet een half uur lopen. Er zit niets anders op, maar ik heb er wel begrip voor, want er lopen hier honderdduizenden mensen".

Het is niet voor iedereen duidelijk waar je nou wel en niet mag fietsen. Een mevrouw die op Camping Duinrand bij Zandvoort staat en even naar het hondenstrand bij Bloemendaal was gefietst, mocht niet meer via dezelfde weg terug. "Ik mocht met mijn fiets niet terug van het strand de weg weer op. Ik wilde mijn elektrische fiets ook niet daar laten staan, dus nu ga ik maar terug over het strand. Maar het is toch wel een pittige tocht."