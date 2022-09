Zo verliep de eerste dag van de Formule 1 in Zandvoort

De eerste dag van de Formule 1 is een feit. Tienduizenden mensen kwamen op het evenement af en tot nu toe lijkt de dag zonder noemenswaardige problemen te zijn verlopen. Zo konden de treinen de grote drukte aan, en was de sfeer in de badplaats opperbest en burgemeester Moolenburgh kijkt tevreden terug op de eerste dag van het raceweekend. Alleen voor Max Verstappen eindigde de dag minder goed. Bekijk hierboven de compilatie.