⏪ TERUGKIJKEN: Dutch Grand Prix in Zandvoort op volle toeren

NH Nieuws is het hele weekend aanwezig bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update van het Formule 1 feest in Zandvoort. De Grand Prix is inmiddels in volle gang. Er wordt hard getraind op het circuit door de coureurs, maar ook daarbuiten is er genoeg te beleven. Verslaggever Jasper Leegwater verkent het terrein.