Stuk rustiger in de Van Speijkstraat, Formule 1-fans via boulevard naar circuit

Het is een stuk rustiger op de Van Speijkstraat dan dan vorig jaar. Dat komt doordat de Formule 1-fans dit jaar ook via Boulevard Barnaard naar het circuit worden geleid. Het mag de pret voor de bewoners, die wel houden van de drukte, niet drukken: "Het zijn minder mensen, maar die krijgen meer aandacht van ons. We gaan drie dagen voluit."

"Het is rustiger dan verleden jaar, helaas." De bewoners van de Van Speijkstraat vinden het jammer dat de Formule 1-fans dit jaar ook via de boulevard worden geleid. Toch zit de sfeer er bij alle buren al goed in: "Koffie drinken we alleen in de ochtend."

De Van Speijkstraat ligt tussen het treinstation van Zandvoort en het circuit. Vorig jaar werden alle bezoekers vanaf het station via deze straat naar het circuit geleid. Het leverde mooie plaatjes op van kinderen die vanuit hun voortuin koffie en koeken verkochten.

Dit jaar besloot de gemeente dat de fans ook via de boulevard worden geleid. "De kernkwaliteiten van Zandvoort zijn het strand en de zee en via de nieuwe route kunnen de bezoekers dat ook zien", aldus Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond.

De bewoners van de Van Speijkstraat denken dat de straat morgen en overmorgen wel zal vollopen. "De die hard fans weten precies waar ze lopen moeten en laten zich niet meer leiden."