Geen oranje-zee in Van Speijkstraat tijdens F1-weekend: bezoekers ook via boulevard

De Van Speijkstraat wordt dit jaar tijdens het Formule 1-weekend een stuk rustiger dan vorig jaar. De bezoekers die met de trein naar Zandvoort komen, worden namelijk ook via boulevard Barnaard naar het circuit geleid. "Vorig jaar waren er geen side-events, dit jaar wel. Daarom worden de bezoekers ook via de boulevard geleid, zodat ze kunnen zien wat Zandvoort te bieden heeft", laat een woordvoerder van de Dutch GP weten.

De Van Speijkstraat ligt tussen het treinstation van Zandvoort en het circuit. Het was vorig jaar de hoofdroute waarover de bezoekers die met de trein kwamen, naar het circuit werden geleid. Het leverde mooie plaatjes op van een zee aan mensen, en kinderen die vanuit hun voortuin koffie en koeken verkochten. Tekst gaat verder onder de video.

Grote drukte in de Van Speijkstraat - NH Nieuws

Dit jaar komen er ongeveer 105 duizend bezoekers per dag. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar, toen er 60 duizend per bezoekers per dag naar Zandvoort kwamen. De bezoekersstromen worden dit jaar verdeeld over de Van Speijkstraat en boulevard Barnaard. Via die routes worden ze naar drie ingangen van het circuit geleid. De verwachting is dat het in de Van Speijkstraat rustiger zal worden dan vorig jaar, omdat het merendeel via boulevard Barnaard naar het ciruit zal lopen.

Quote "Via de nieuwe route kunnen de bezoekers ook het strand en de zee zien" Sander ten Bosch, Beyond Zandvoort

Dit is de wens van de gemeente Zandvoort. "Vorig jaar werden de bezoekers via een straat met huizen gestuurd en dat was toen helemaal prima. Maar de kernkwaliteiten van Zandvoort zijn het strand en de zee en via de nieuwe route kunnen de bezoekers dat ook zien", vertelt Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond, de organisatie die alle side-events organiseert in aanloop naar en tijdens het Formule 1-weekend. "We hopen zo het contact met het dorp te versterken." Side-events Boulevard Barnaard zal versierd zijn en er zullen ook een aantal merchandise-stands staan op de route naar het circuit. Op de midden-boulevard, tussen het Palace-hotel en het Badhuisplein, staan doe en spel-activiteiten zoals een kartbaan met racewagens. "We hopen natuurlijk dat mensen dat op de terugweg zien en doorlopen naar het dorp. Je ziet vanaf daar ook nog een stukje van het reuzenrad", aldus Ten Bosch.

Quote "Zo'n 20 procent zal alsnog door onze straat lopen, dus het zal even goed gezellig worden" Ellen Koper, bewoner Van Speijkstraat